Sem corrida na F1, Hamilton vai surfar em Bali

Hamilton deixa o asfalto de lado e encara as ondas durante folga

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução/Instagram

Heptacampeão aproveitou a pausa no calendário da Fórmula 1 para surfar na Indonésia

Lewis Hamilton deixou o volante de lado e foi buscar emoção no mar. Durante a folga da Fórmula 1, o piloto da Ferrari aproveitou a passagem por Bali, na Indonésia, para pegar ondas. Com três semanas de intervalo entre compromissos de corrida, o heptacampeão encontrou uma alternativa para ocupar o tempo livre.

Em vez de acelerar nas pistas, resolveu testar as habilidades sobre uma prancha. Hamilton registrou a aventura e publicou as imagens nas redes sociais. O vídeo chamou a atenção de Kelly Slater e Griffin Colapinto, dois nomes conhecidos do surfe mundial. Enquanto a próxima disputa da F1 não chega, o britânico troca os pneus pelas ondas e mostra que a velocidade pode esperar.

Pelo menos até acabar a folga.

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