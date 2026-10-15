Crime organizado entra pela porteira e ameaça o agro brasileiro

Agro vira terreno fértil para facções e a conta pode chegar ao exterior

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Pesquisador alerta que a ligação entre facções e commodities brasileiras pode provocar sanções comerciais internacionais

O crime organizado descobriu que o agronegócio brasileiro também dá dinheiro e não precisa plantar para lucrar. Segundo estudo do Insper, facções avançam sobre propriedades rurais, cargas e comércio de insumos. A porteira abriu, e os criminosos entraram para fazer negócio.

O prejuízo não é coisa pequena. O mercado ilegal de defensivos agrícolas pode movimentar R$ 20 bilhões por ano, enquanto as perdas com sementes piratas chegam a R$ 10 bilhões. No campo, enquanto o produtor investe para colher, os criminosos encontram maneiras de faturar sem sujar as mãos de terra.

A lista de irregularidades inclui falsificação de produtos, roubo de cargas, grilagem e lavagem de dinheiro. Até o gado entra na conta, com registros fictícios usados para encobrir dinheiro ilícito. PCC e Comando Vermelho também ampliam sua presença nesse território — porque, pelo visto, o crime não se contenta mais com a cidade.

A preocupação agora pode ultrapassar as fronteiras. O pesquisador Alberto Pfeifer alerta que a ligação entre facções e produtos agrícolas pode provocar sanções internacionais. Se o Brasil não organizar uma resposta, o produtor corre o risco de pagar a conta enquanto o crime faz a colheita. No fim, quem trabalha no campo pode colher prejuízo plantado por quem nunca pegou numa enxada.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

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