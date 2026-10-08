TSE barra Jerson Domingos e mexe na fila da suplência

Julgamento em Brasília derruba decisão anterior e altera a ordem dos nomes que ficaram na fila.

Milton
Publicado por Milton
Foto por: Mary Vasques

Decisão do tribunal muda a composição da suplência e retira o ex-deputado da disputa eleitoral

O TSE formou maioria para rejeitar o registro de candidatura de Jerson Domingos, ex-presidente da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. A decisão muda a situação do político após o registro ter sido aceito pela Justiça Eleitoral do Estado. Com 16.884 votos na eleição, Jerson havia terminado como segundo suplente da Federação União Progressista.

Com a decisão do TSE, Dione Hashioka passa a ocupar essa posição, enquanto Marcelo Miranda permanece como primeiro suplente. Apesar da decisão contra Jerson, a votação obtida por ele continua sendo considerada no resultado da federação. Por isso, as quatro cadeiras conquistadas pelo grupo não sofrem alteração. Outro caso envolvendo Jamilson Name ainda pode mexer na composição.

A contestação contra Jerson foi apresentada pela Procuradoria Eleitoral e está relacionada a acusações investigadas nas operações Omertà e Armagedon. A defesa sustenta que não há prova concreta de participação do ex-deputado nos crimes atribuídos no processo. No TSE, porém, a maioria decidiu pelo indeferimento do registro.

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