As Dez Mais

Quarta-feira, 22 de maio de 2019.

Primeira:

Hoje é quarta-feira, dia de botar o joelho no chão e buscar saúde, paz e prosperidade. Novena desatadora de nós, do Pe. Zé Maria no Santuário do Bom Jesus, no bairro Guanandi. Novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Santuário na Afonso Pena.

Segunda:

Os Correios vão fechar 161 agências no Brasil. Duas delas em Campo Grande. Funcionários serão demitidos ou poderão optar por trabalhar noutras agências. Os correios possuem 11 mil pontos em 5.500 municípios brasileiros. E e no exercício 2015/2016 acumulou um déficit de 4 bilhões. Já fechou 250 agências.

Terceira:

Amanhã quinta-feira o Hospital Regional de Ponta Porã encerra a Semana da enfermagem com a palestra do enfermeiro Marcos Fredison Silva Dias com o tema ‘Segurança do Paciente: Humanização, cuidados e práticas de enfermagem’.

Quarta:

Nelsinho Trad mudou de “mala e cuia” para Brasília. Levou a família, assessora de imprensa, papagaio e periquito. Cortou seus laços com Campo Grande para poder se dedicar inteiramente ao Senado. Mudou até o telefone para não ter mais contato com ninguém daqui. Dizem que só voltará para Campo Grande daqui a 8 anos.

Quinta:

Feijoada da Solidariedade na Arena Santo Cruz em Aquidauana acontecerá no 6 de julho a partir do meio-dia. Este ano será em benefício da Associação de Aquidauana e Anastácio para a construção da sua sede. Presença de Alex e Ivan e Grupo Santo. Não percam.

Sexta:

Professora foi brutalmente assassinada pelo ex-namorado Sérgio Murilo dos Santos em Brasília-DF. Ela tomou dois tiros do policial Civil. Em seguida ao tresloucado gesto ele estourou os miolos. Ele já havia sido condenado por perturbar a tranquilidade da vítima, mas havia sido absolvido no TJ/DF. Entenderam os desembargadores de lá que “Ele estava tentando a reconciliação”.

Sétima:

Viúvo é quem morre. O Lula que amava tanto a D. Marisa já engatou um namoro com a socióloga Rosângela Silva que já foi 5 vezes visita-lo na cadeia. Lula e ela já estão usando anelzinho de compromisso. Dizem que os dois já mantinham um ‘trololó’ meio atravessado. Rosângela é funcionária da Binacional Itaipu.

Oitava:

O peão José Vitor Leme, de Ribas do Rio Pardo, levou premio máximo no rodeio de Albulquerque/Alabama-EUA, o Professional Bull Riders. Pontuou 92,75 e está na liderança do ranking com 52% de aproveitamento. Parabéns!

Nona:

O negócio da multa da Agereg no Consórcio Guaicurús por não renovar a frota ficou o dito pelo não dito. A Agereg se faz de besta e o Consórcio se faz de tonto. No meio dessa briga estamos nós, o povo.

Décima:

Rastreamento de celular roubado levou a DERF ao Camelódromo. Não disseram nada sobre apreensões feitas no local, mas uma visita dessa é daquela que espanta cliente.

CHICOTADA DO DIA!

Charge de deputado Federal da Ala Bolsonariana criou ontem um climão na Câmara Federal e atiçou o Rodrigo Maia contra o Presidente. Isso é péssimo para a pressa política que nosso País exige. Bolsonaro está sozinho contra um monte de incompetentes que ‘o’ rodeia. Os “perdigueiros” do poder não caçam, mas espantam a caça.

Merecem uma tripla chicotada.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

Silvia Massocato; Dr. Alberto Felix Costa; Sarah Genta; Valéria Setti e Maria Leonor Guimarães.

MEUS AMIGOS!

Empresário Quirino Píccoli; Adriana Diniz do Carmo, Aline Maria Carvalho e Profa. Débora da APM da EMEI “Paulo Siufi – convidando a todos para a Festa Junina dia 8 no Estoril; Edson, da Letraço; Ana Burile da Fundação Rotária; Pastor Didini que está em Nova Jersey-EUA; Secretário de Governo Eduardo Riedel; Meu querido Sérgio Gonçalves; Patrícia e Rudney que convidam a todos para a “Escola de Pais” que acontece hoje e amanhã na Escola Amarelinha – Informações 3354-5566; Sgt. Fábio Kraus e equipe do Aquário do Pantanal; Nilson: porto-murtinhense que está morando em CG, filho do Pezão, grande pescador das barrancas do Rio Paraguai, em Murtinho.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuui.

Comentários