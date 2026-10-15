Detran-MS abre leilão com 78 veículos, sendo 63 motocicletas e 15 automóveis

São 78 lotes de carros e motocicletas para circulação, além de sucatas aproveitáveis; lances seguem até 30 de outubro pela internet

Quem procura um carro ou motocicleta pode encontrar diferentes opções no novo leilão do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), que começa nesta quinta-feira (15). O certame reúne 78 lotes de veículos conservados, destinados à circulação, sendo 15 automóveis e 63 motocicletas. Os lances serão realizados exclusivamente pela internet, com encerramento previsto para o dia 30 de outubro.

Entre os destaques está um Honda Civic LXS, ano 2013/2014, na cor prata, com lance inicial de R$ 13.453. Outro modelo disponível é o Hyundai HB20 Vision, ano 2019/2020, na cor preta, que parte de R$ 10.784. Já o Chevrolet Prisma Joy, ano 2017/2017, na cor branca, tem avaliação inicial de R$ 10.751.

A lista também inclui opções de valores mais baixos, como um Chevrolet Celta, ano 2002/2002, com lance inicial de R$ 3.036, e um GM Corsa Hatch, ano 2002/2003, a partir de R$ 3.581. Para quem procura um veículo utilitário, há uma Fiat Strada Fire Flex, ano 2011/2011, na cor prata, avaliada inicialmente em R$ 8.199.

As motocicletas representam a maior parte dos veículos ofertados nesta modalidade. Entre elas, estão modelos mais recentes, como uma Honda CG 160 Fan, ano 2025/2026, na cor vermelha, com lance inicial de R$ 4.841, e outra do mesmo modelo e ano, na cor prata, a partir de R$ 4.652.

Também há uma Yamaha FZ15 Fazer ABS, ano 2024/2024, com avaliação inicial de R$ 3.439, uma Yamaha YBR150 Factor ED, ano 2024/2024, a partir de R$ 3.803, e uma Honda Biz 110i, ano 2023/2023, com lance inicial de R$ 3.386.

Os valores apresentados são os mínimos estabelecidos em edital para abertura das disputas e podem aumentar conforme os lances registrados pelos participantes. Os veículos foram recolhidos em diferentes municípios de Mato Grosso do Sul e integram o processo de destinação de bens que permaneceram nos pátios vinculados ao órgão.

Além dos 78 veículos destinados à circulação, o Detran-MS também realiza leilões de sucatas aproveitáveis e inservíveis, modalidades voltadas a empresas que atuam no reaproveitamento de peças e na reciclagem de materiais.

No leilão de sucatas aproveitáveis, são oferecidos 27 lotes que reúnem 71 veículos, sendo 49 motocicletas e 22 automóveis. Os bens são destinados ao desmonte, permitindo o reaproveitamento e a comercialização de peças, conforme as exigências legais. A participação é restrita a pessoas jurídicas devidamente credenciadas para essa atividade.

Já o leilão de sucata inservível reúne, em lote único, 151 veículos, sendo 144 motocicletas e sete automóveis, com peso estimado de 16.276 quilos de material ferroso. O valor mínimo estabelecido é de R$ 0,29 por quilo, e a disputa é destinada exclusivamente a empresas do ramo de siderurgia, fundição ou reciclagem, devidamente credenciadas.

Nessa modalidade, os veículos não podem voltar à circulação nem ter suas peças reaproveitadas. O material deverá passar por descaracterização, descontaminação e prensagem, antes de ser encaminhado à reciclagem siderúrgica, seguindo as exigências ambientais previstas no edital.

As três modalidades integram o trabalho de destinação dos veículos recolhidos e não retirados pelos proprietários dentro dos prazos legais. Além de contribuir para a liberação de espaços nos pátios, os leilões permitem dar destinação adequada aos bens, inclusive àqueles que já não possuem condições de aproveitamento.

Os três leilões serão conduzidos pela leiloeira oficial Ana Claudia Blasczyk, credenciada junto à Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), sob matrícula nº 57. Os lances são realizados exclusivamente pela internet, por meio do portal www.planaltoleiloes.com.br , com abertura nesta quinta-feira (15), às 10h, e encerramento previsto para o dia 30 de outubro, a partir das 10h30, no horário de Brasília.

A visitação presencial dos lotes está marcada para os dias 28 e 29 de outubro, das 8h às 11h e das 13h às 17h, nos pátios da PMAX em Campo Grande e Dourados. Na Capital, o endereço é Rua Gigante Adamastor, nº 16, Bairro Jardim Santa Felicidade. Em Dourados, os veículos estão na Avenida Moacir Djalma Barros, nº 11.355, Bairro Núcleo Colonial.