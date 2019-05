As Dez Mais

Quarta-feira, 29 de maio de 2019.

Primeira:

Hoje é quarta-feira dia de milagres. Duas poderosas novenas católicas agiram Campo Grande: a poderosa novena “Desatadora de nós” do Pe. Zé Maria, na Ângelo Cerenza, no Guanandi (Santuário do Bom Jesus) e a do Perpétuo Socorro na Afonso Pena. Anotem e não esqueçam.

Segunda:

João Amorim desde ontem experimenta o conforto de sua mansão no Itanhangá Park. Hoje, provavelmente, chega o alvará de soltura do ex-secretário de Obras e ex-deputado Federal Edson Giroto.

Terceira:

Em Brasília o COAF acabou ficando mesmo com o Ministério da Economia. Sérgio Moro está desmobilizado. O juiz que prendia todo mundo, agora não prende mais nem uma galinha.

Quarta:

O Ministro da Economia Paulo Guedes criticou o monopólio da Petrobrás, o preço do álcool e o custo do botijão de gás. Disse que em 60 dias tudo isso vai mudar. Citou que o botijão de gás custa nos Estados Unidos “dois dólares” contra 25 dólares no Brasil, ou 10% do salário-mínimo do trabalhador.

Quinta:

O delegado do GARRAS Dr. Fábio Peró grudou que nem um carrapato na investigação do uso de armas pesadas apreendidas numa casa no Monte Líbano em Campo Grande. Mandou periciar todas e já está atrás dos “donos” do bagulho. Dizem que ele possui informações privilegiadas conseguidas com os presos a respeito de quem “é” o dono.

Sexta:

Colocando as barbas de molho porque, dizem que a “fervura” ainda nem se levantou, o delegado Peró já pediu a quebra do sigilo dos GMs: Marcelo Rios, Rafael Antunes Vieira e Robert Vitor Kopetski além do motorista Flávio Narciso Morais da Silva. Os envolvidos seriam a ponta do ‘iceberg’ e já foram transferidos para o Centro de Triagem porque corriam risco de vida.

Sétima:

A Santa Casa começou perder repasses devido à inadimplência com o FGTS. Verbas que estavam para serem liberadas não estão sendo por falta de certidões. A situação é crítica e precisa de solução urgente.

Oitava:

A PF e técnicos da CGU apreenderam ontem uma mala com 2,4 milhões em notas que dizem pertencer a ex-prefeita Márcia, de Três Lagoas e ao seu ex-Secretário de Educação. A dupla está sendo acusada de ter fajutado licitações no transporte escolar.

Nona:

A Reforma da Previdência acertada provavelmente para julho já deu reflexos positivos na vida econômica brasileira. O dólar recuou, os juros caíram e o ambiente financeiro agora é do mais puro otimismo.

Décima:

Ricardo Ayache, do PSB, não pode e nem vão deixá-lo ficar de fora da eleição de 2020. Bem articulado e sempre lembrado pelo seu altíssimo poder administrativo Ricardo poderá ser candidato a prefeito de Campo Grande, ou no mínimo, um excelente vice.

CHICOTADA DO DIA!

Alcides Bernal, ex-prefeito cassado, desta vez beijou a lona. Foi julgado e confirmada sua cassação na sexta-feira, no TSE. Agora sossegou o ‘pito’ e acabaram suas esperanças políticas. Está cassado por 8 anos em seus direitos políticos. Mas tinhoso como é, continua querendo presidir o Partido progressista em nosso Estado e isso pode provocar uma debandada geral na sigla. Esse merece ‘tripla’ chicotada.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

Gisely Braga; Igor Nemir Neves, Rosângela Tanaka, Dr. André Domingos, Solange Gimenez.

MEUS AMIGOS:

Silmara; Marcão do Gugu; Jor. Willian do Cotolengo; Gedilce do Ass. Patagônia em Terenos; D. Carminda; Franci, da Santa Casa; Marcelo Salomão do Procon/MS; BHeth e Luciano, da Metallú; Jor. Moacir de Castro Jorge; Serjão do Bamerindus; dep. Gerson Claro; Tadeu Macrini, ex-cracão do Operário e nosso ouvinte em S. Paulo; Minha amiga Vilma Felini que aniversariou ontem em Sidrolândia; Kareca, mecânico da Mata do Jacinto; Pecuarista Miltinho Insuela Pereira e família; Edson Lima, locutor da Atalaia-FM.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.

………………………………………….

