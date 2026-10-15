Destaque na produção de bioenergia, MS é responsável por 13,5% do etanol do Brasil

Com potencial para produção de bioenergia, o Mato Grosso do Sul é responsável por 13,5% da produção de etanol do Brasil, além de permanecer como destaque no cenário nacional como o quarto maior produtor de cana e etanol e segundo maior produtor de etanol de milho.

O governador Eduardo Riedel destacou o papel do Estado no futuro do agronegócio, com produtividade, inovação, tecnologia e sustentabilidade, durante a 2ª edição do encontro anual “Parceiros mais fortes da Atvos”, realizado hoje (15) em Campo Grande.

“Chegamos a 2,1 milhões de hectares em floresta plantada. Nos tornamos uma das potências econômicas do país. O Mato Grosso do Sul tem a quarta maior renda média do país, com trabalho emprego renda e educação. Temos um plano de investimentos muito forte para o Estado com o objetivo de aumentar ainda mais a competitividade”, disse Riedel.

O setor de bioenergia em MS conta com 22 unidades em operação, todas produtoras de etanol hidratado e com cogeração de bioeletricidade – 14 delas exportam o excedente de energia elétrica para a rede nacional. Com plantações e indústrias, o setor está presente em 42 municípios do Estado, o que gera impacto direto no desenvolvimento local e na arrecadação.

O CEO da Atvos, Aires Galhardo, destacou o momento atual da companhia, sua matriz renovável e a estratégia de crescimento para os próximos anos. “As parcerias de longo prazo com produtores, fornecedores e demais agentes da cadeia são parte central da solidez da empresa, reforçando que a Atvos pretende seguir avançando com foco em eficiência, disciplina, execução da estratégia, diversificação da matriz renovável e desenvolvimento sustentável dos negócios”.