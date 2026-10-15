Ex-deputado Roberto Razuk morre aos 85 anos em São Paulo

Investigação do Gaeco aponta Razuk como chefe de organização ligada à exploração do jogo do bicho em MS

Roberto Razuk, ex-deputado estadual de Mato Grosso do Sul, morreu aos 85 anos nesta quinta-feira (15), em São Paulo. Internado no Hospital Sírio-Libanês, ele enfrentava problemas de saúde e recebia cuidados paliativos. A morte foi confirmada pela esposa, Délia Razuk.

A família informou que o corpo será cremado na capital paulista, sem velório ou cerimônia fúnebre, conforme a vontade do ex-parlamentar. Eleito deputado estadual em 1987 e reeleito em 1991, Razuk participou dos trabalhos que resultaram na Constituição Estadual de 1989. Também esteve ligado à defesa da criação da UEMS.

Fora da trajetória política, seu nome ganhou destaque nas investigações da Operação Sucessione. Preso em novembro de 2025 e depois colocado em prisão domiciliar por problemas de saúde, era apontado pelo Gaeco como chefe de um grupo ligado ao jogo do bicho. Ele e a família negaram as acusações.