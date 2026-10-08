Deputada federal eleita Ana Elisa é alvo de ameaças e ataques racistas

Parlamentar eleita por Minas Gerais afirma ter recebido mensagens com violência racista, machista e sexual

Milton
Publicado por Milton
Foto: @analisast via Instagram

Dados pessoais foram expostos, e partido decidiu reforçar a segurança da jovem

A deputada federal eleita Ana Elisa Santos Silva (PT), de 21 anos, denunciou à Polícia Civil uma série de ameaças recebidas durante a campanha eleitoral. As mensagens incluem ameaças de morte, estupro, ataques racistas e conteúdo misógino. Segundo a parlamentar, informações pessoais como endereço, telefone e documentos também foram divulgadas.

Diante da situação, o partido contratou segurança armada para acompanhá-la. “Chegando em Minas Gerais, já terei escolta”, afirmou a jovem. Entre as mensagens recebidas está um e-mail enviado em setembro, cujo autor afirma pertencer à Ku Klux Klan, grupo supremacista branco.

O conteúdo, além dos ataques racistas, descreve ameaças de violência sexual contra a deputada. A polícia investiga a autoria e a origem das mensagens. Ana Elisa foi eleita com 524.219 votos e se tornou a mulher mais votada da história de Minas Gerais para a Câmara dos Deputados, além de ser a deputada federal mais jovem eleita no país.

O caso ocorre em meio ao aumento das denúncias de violência política contra mulheres durante as eleições.

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POLÍTICA

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