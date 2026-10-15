Sejuv promove curso sobre marketing digital e inteligência artificial

Jovens interessados em marketing, produção de conteúdo e estratégias digitais poderão participar de um curso promovido pela Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv), de 19 a 23 de outubro, em Campo Grande. As aulas serão realizadas das 19h às 21h30, no Teatro do Paço Municipal, na Avenida Afonso Pena, nº 3.297, no Centro.

A capacitação abordará fundamentos do marketing, diferenças entre tráfego orgânico e pago, posicionamento de marca e uso da inteligência artificial (IA) como ferramenta estratégica. A proposta é aproximar os participantes de conceitos e práticas do mercado digital, ampliando o conhecimento sobre possibilidades de atuação profissional na área.

No primeiro dia, os alunos também contarão com a participação da influenciadora digital Maria em CG, que será apresentada como um exemplo de atuação no ambiente digital. A convidada compartilhará uma experiência relacionada à criação de conteúdo e ao posicionamento de marca.

As aulas serão ministradas por May Gabrielle, que destaca a importância da capacitação dos jovens em um cenário cada vez mais conectado à tecnologia. “Hoje, é muito importante que os jovens se capacitem, porque somos de uma geração que nasceu abraçando a tecnologia. Entender como ela funciona, conhecer os bastidores e aprender sobre estratégias de marca permite que o aluno se profissionalize na área do marketing. Uma das maiores dificuldades dos jovens hoje é justamente a falta de posicionamento, até porque o marketing está presente em todas as áreas, e não tem como fugir disso”, destaca a professora.

Ao final da formação, os participantes receberão certificado de 12 horas. As vagas são limitadas, e as inscrições devem ser realizadas pelo site oficial da Sejuv: https://sejuvcg.campogrande.ms.gov.br/home.

Serviço

Curso de Marketing Digital