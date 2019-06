As Dez Mais

Quarta-feira, 12 de junho de 2019.

Primeira:

Amanhã é Dia de Santo Antônio: feriado municipal em Campo Grande. Era o santo de devoção do fundador de Campo Grande, José Antônio Pereira. Estarão fechados: lotéricas, correios, órgãos públicos, Detran, judiciário, Mercadão e bancos. O que que abre: Supermercados, Shoppings, Centros de Saúde, Feira Central e Comércio.

Segunda:

Sexta-feira na Praça do Rádio Clube tem um dia de paralisação que resolveram chamar de “greve” para discutir problemas relacionados à Reforma Previdenciária e o desemprego.

Terceira:

Assembléia Legislativa tem tentado comemorar os 40 anos da primeira composição Constituinte da Casa, só que estão concentrando toda a solenidade na “tv que ninguém vê” e o evento corre o risco de cair no esquecimento.

Quarta:

Vamos ter que aguentar a CCRMSVia por mais ‘um ano e meio’ administrando a Br-163. Algumas decisões como essa é “pra cabar”…

Quinta:

Vem aí um novo Refis na Prefeitura de Campo Grande. Descontos maiores e facilidades para quem desejar ficar em dia com seus impostos. Abatimento nas juras e multas poderá chegar a 90%. Só em estoque de dívida ativa a prefeitura tem parado R$ 3 bilhões de reais.

Sexta:

Hoje é dia de Megasena. O concurso de sábado acumulou e hoje estará em disputa um premio gordo de R$ 80 milhões. Façam suas apostas.

Sétima:

Depois de prender 204 envolvidos no contrabando de cigarros paraguaios a Polícia Federal deu ontem uma “tarrafeada” de mestre prendendo os “cabeças” desse esquema. Em três anos de investigação foram apreendidos 156 caminhões e carretas que “trabalham” no cigarro.

Oitava:

A operação de ontem se chamou “Contorno Norte” e prendeu gente nos seguintes locais: Guaíra-Pr, Cascavél-Pr, Sertanópolis-Pr, Cruzeiro do Sul, Pr, Umuarama, Alto Paraíso, Itumbiara-MG e <undo Novo. O chefão dessa turma já estava preso em Assunción-Pragauai.

Nona:

Jornalistas investigativos de Mato Grosso do Sul estão procurando como uma “agulha no palheiro” um irmão do deputado Federal Tio Trutis que segundo informações estaria como funcionário no gabinete de um deputado Federal em Brasília. É o chamado “nepotismo cruzado”. A coisa está quente.

Décima:

Passou a ser réu o Guarda Municipal Marcelo Rios, de 42 anos, apontado como “dono” de um arsenal de R$ 1 milhão de reais numa casa no Monte Líbano. O inquérito está nas mãos do juiz Olivar Augusto Coneglian, da 1ª Vara Criminal de Campo Grande.

CHICOTADA DO DIA!

Madame chique pegou o maridão dando um amasso numa mocinha no estacionamento de um Shopping e o pau comeu. Apanhou ele, ela e sobrou até para a BMW do cidadão. Marido que trai merece ‘tripla’ chicotada.

Aniversariantes do dia!

Meus amigos!

