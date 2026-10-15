Campo Grande firma parceria para construção de 352 apartamentos

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, assinou nesta quinta-feira (15) a autorização para viabilizar dois novos empreendimentos de habitação de interesse social na Capital, que somam 352 unidades habitacionais. A iniciativa reúne esforços dos governos federal, estadual e da Prefeitura de Campo Grande para ampliar o acesso à moradia digna.

“Estamos assinando um contrato para a construção de mais 352 novos apartamentos. É moradia digna para a população da nossa cidade. Serão sorteados pela Agência de Habitação no início de 2027. A gente segue com muito trabalho”, destacou Adriane Lopes.

Um dos empreendimentos é o Condomínio Residencial Leblon, que contará com 192 apartamentos no bairro Leblon, com investimento previsto de R$ 40 milhões. As unidades terão sala, cozinha, dois quartos, banheiro e área de serviço.

O segundo empreendimento é o Condomínio Residencial Zélia Gattai, com 160 unidades habitacionais no bairro Tarumã e investimento previsto de R$ 32,2 milhões. Os apartamentos também contarão com sala, cozinha, dois quartos, banheiro e área de serviço.

Os projetos ampliam a perspectiva de oferta de moradias para famílias de baixa renda e integram as ações voltadas à redução do déficit habitacional em Campo Grande.

Além de ampliar o acesso à casa própria, os empreendimentos têm potencial para movimentar a construção civil, gerar empregos e contribuir para o desenvolvimento urbano da Capital.