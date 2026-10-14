Pantanal apresenta elenco para a Copa MS

Campeão da Copa MS garantirá vaga na Copa do Brasil de 2027 e se juntará a Operário e Bataguassu na competição nacional

O Futebol Clube Pantanal apresenta nesta sexta-feira (16) o elenco profissional que disputará a Copa MS. O anúncio será realizado à tarde, na Arena Verde, espaço utilizado pelo clube. Agora, é hora de mostrar quem vai entrar em campo para defender as cores da equipe.

O grupo já tem dois reforços conhecidos: Pedro Neto e Gustavo Corona, contratados e apresentados anteriormente. A novidade está na promoção de 16 jogadores das categorias de base para o elenco profissional. A aposta é dar espaço aos jovens e aproveitar o grupo também no Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série A de 2027.

Na Copa MS, o Pantanal integra o Grupo B, ao lado de União ABC e São Gabriel. O Grupo A reúne Dourados AC, Sete de Setembro e Naviraiense. Com a competição organizada em duas chaves, cada equipe terá de fazer sua parte se quiser continuar na briga pelo título.

A recompensa para o campeão vai além da comemoração: a equipe garantirá vaga na Copa do Brasil de 2027. O vencedor se juntará a Operário e Bataguassu como representante de Mato Grosso do Sul no torneio nacional. Para o Pantanal, a caminhada começa com a apresentação do elenco; depois, a conversa será resolvida dentro das quatro linhas.