Caixa Encantada 2026: Governo de MS lança campanha de arrecadação de brinquedos para o Natal

Iniciativa organizada pela SAD completa 11 anos e mobiliza servidores públicos, instituições parceiras e população; arrecadação segue até 19 de novembro.

O Governo de Mato Grosso do Sul lançou, nesta quarta-feira (14), a campanha “Caixa Encantada – Doe um Brinquedo. Compartilhe Magia!”. Organizada pela SAD (Secretaria de Estado de Administração), a iniciativa completa onze anos e mobiliza servidores públicos, instituições parceiras e a população para arrecadar brinquedos destinados a crianças atendidas por entidades sociais. O lançamento foi realizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande. As doações começam nesta quinta-feira (15) e seguem até 19 de novembro.

A primeira-dama Mônica Riedel, madrinha da campanha, destacou que a iniciativa proporciona às crianças não apenas um presente, mas também carinho, atenção e sentimento de pertencimento. “O que motiva muito é fazer com que a criança receba carinho, atenção e principalmente se sinta pertencente a um momento muito especial, que é o Natal. A gente faz com muito carinho e a cada ano que passa o apoio cresce, ampliando as doações e alcançando ainda mais crianças. E isso é muito bacana”, afirmou.

Impacto social

O Instituto Maná do Céu para os Povos, no Bairro Jardim Canguru, em Campo Grande, que atende diretamente 120 crianças e adolescentes, no contraturno escolar, e mais de 80 famílias, é uma das instituições que participam da campanha – há onze anos. O trabalho é desenvolvido em dois eixos estratégicos, desenvolvimento integral de crianças e adolescentes e desenvolvimento territorial.

A presidente do instituto, Carla Rodrigues, destacou que a iniciativa contribui para dar visibilidade às crianças e aos adolescentes que vivem em regiões periféricas. Para ela a iniciativa fortalece o vínculo com as crianças e as famílias atendidas, além de demonstrar que elas são lembradas pela sociedade. “O papel fundamental e principal dessa campanha é tirar crianças e adolescentes da periferia da invisibilidade. Pra muitos é apenas um brinquedo, mas para aquelas crianças elas estão sendo vistas, estão sendo lembradas. Na verdade às vezes elas nem esperam um presente, mas quando elas recebem uma visita, recebem uma festa, que seja simbólico, elas se sentem pertencentes e entendem que elas não foram esquecidas. Então realmente essa campanha da Caixa Encantada não é apenas sobre presente, é sobre presença”, afirmou.

Inscrições e arrecadação

As instituições interessadas em receber os brinquedos devem se inscrever entre 15 e 30 de outubro, pelo site oficial da campanha: www.caixaencantada.ms.gov.br. O período de arrecadação começa nesta quinta-feira (15) e termina em 19 de novembro. As doações podem ser feitas nos órgãos do Governo do Estado e nas instituições parceiras.

O secretário de Estado de Administração, Roberto Gurgel, explicou que a mobilização busca ampliar o alcance das doações e atender às demandas das entidades cadastradas. “Hoje é o lançamento oficial da campanha e a partir de amanhã, dia 15, até o dia 30 de outubro as instituições têm para fazer as inscrições no site e também começam as arrecadações, que vão até o dia 19 de novembro”, explicou.

Entre as ações previstas para esta edição estão a participação no Leilão Solidário da Expogenética 2026, que está previsto para acontecer no dia 31 de outubro, e a arrecadação de brinquedos durante a entrega dos kits da Corrida dos Poderes, nos dias 4 e 5 de novembro, no Centro de Convenções.

De 16 a 19 de novembro, também estão previstas ações dos Dias D nas secretarias estaduais e nas instituições parceiras. Após o encerramento da arrecadação, os brinquedos passarão por triagem e serão organizados para distribuição às entidades cadastradas.

Recorde de arrecadação em 2025

Na edição de 2025, a Caixa Encantada arrecadou 126.848 brinquedos e registrou recorde no número de instituições inscritas. Ao todo, 517 entidades de 53 municípios de Mato Grosso do Sul foram cadastradas para receber as doações.

Desse total, 394 instituições estavam em Campo Grande e 123 no interior do Estado. Ponta Porã teve o maior número de entidades inscritas entre os municípios do interior, com onze, seguida por Dourados, com dez. Sidrolândia e Coxim registraram oito instituições cada, enquanto Aquidauana teve sete e Maracaju, quatro.

A arrecadação superou a meta inicial de 100 mil brinquedos. Em 2023, foram arrecadados aproximadamente 43 mil brinquedos e, em 2024, mais de 75 mil unidades.

Entre as secretarias estaduais, a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) liderou a arrecadação em números absolutos, com 32.058 brinquedos, seguida pela Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística), com 20.306 unidades. Na arrecadação proporcional ao número de servidores, a Seilog registrou 30,35 brinquedos por servidor, seguida pela SEC, com 28 brinquedos por servidor.

Instituições participantes

A edição de 2026 conta com 18 instituições correalizadoras, entre elas órgãos públicos, entidades representativas e instituições dos setores produtivo, jurídico e empresarial. A campanha também conta com a participação de Studio Nidal Abdul, Kanto de Minas, Santuário Perpétuo Socorro, Digix e Biosul.

Serviço

Inscrição das entidades: de 15 a 30 de outubro de 2026.

Início da arrecadação: 15 de outubro de 2026.

Término da arrecadação: 19 de novembro de 2026.

Site oficial: www.caixaencantada.ms.gov.br.