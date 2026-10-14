Jabuti põe medalhões da literatura na disputa por estatueta

Lista reúne veteranos, estreantes e mudanças nas indicações de mulheres em categorias literárias

A disputa pelo 68º Prêmio Jabuti já tem seus finalistas. A Câmara Brasileira do Livro divulgou a lista que reúne nomes conhecidos, estreantes e obras de diferentes áreas. Agora, os concorrentes entram na reta final, enquanto o público aguarda para descobrir quem levará a estatueta para casa.

Entre os destaques estão Adélia Prado, indicada na categoria Poesia com O Jardim das Oliveiras, Leandro Karnal, concorrente em Saúde e Bem-Estar com Gustavo Arns, e Milton Hatoum, finalista em Romance Literário. A premiação coloca autores consagrados no centro da disputa, mas, como sempre, reconhecimento e vitória são coisas diferentes.

Na categoria Romance Literário, Hatoum enfrenta Itamar Vieira Junior, Eliana Alves Cruz, Aline Bei e Evandro Affonso Ferreira. A edição também registra avanços na presença feminina entre os indicados a Escritor Estreante – Romance. Já a categoria Crônica continua sem mulheres entre as finalistas, mostrando que a diversidade ainda não chegou igualmente a todas as prateleiras.

O Jabuti está dividido em quatro eixos e reúne 23 categorias, além do prêmio de Livro do Ano. O vencedor da principal distinção receberá R$ 70 mil e poderá escolher uma feira internacional do livro para participar, com viagem custeada pela organização. Os demais vencedores ganharão R$ 5 mil e uma estatueta. O resultado será anunciado em 27 de outubro, na Sala São Paulo, com transmissão pelo YouTube da Câmara Brasileira do Livro. Até lá, os livros já fizeram sua parte; falta o júri decidir quem merece o troféu.