Guanandizão recebe talentos da ginástica artística neste fim de semana

O Ginásio Guanandizão recebe, até domingo (11), o Campeonato Estadual FGMS de Ginástica Artística 2026, que reúne cerca de 191 atletas de diversos municípios de Mato Grosso do Sul, entre eles Campo Grande, Dourados, Ponta Porã e Maracaju. Organizada pela Federação de Ginástica de Mato Grosso do Sul (FGMS), a competição promove o desenvolvimento da modalidade e incentiva novos talentos do esporte. A entrada para o público é gratuita.

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), apoia a realização do campeonato com a disponibilização da estrutura do Guanandizão e o investimento de R$ 15.520 no custeio da equipe de arbitragem. A iniciativa reforça o incentivo ao esporte e à participação de crianças e jovens em competições estaduais.

A organizadora do evento e representante da FGMS, Elaine Nagano, destaca que a competição também prepara os atletas para o torneio nacional em Maceió. “Esse campeonato foi pensado para preparar os nossos atletas para o torneio nacional em Maceió, além de dar a oportunidade para que todos os participantes vivenciem uma competição de alto nível e qualidade. É uma alegria poder mostrar a beleza da ginástica artística para a nossa comunidade de Campo Grande!”, afirma.

O diretor-presidente da Funesp, Maicon Mommad, ressalta que o apoio à competição faz parte das ações de incentivo ao esporte na Capital. “A Funesp e a Prefeitura de Campo Grande têm como prioridade fomentar o esporte em todas as áreas, desde as escolinhas nos bairros até as grandes competições estaduais. Apoiar o Campeonato de Ginástica Artística no Guanandizão é incentivar o empenho das crianças e jovens atletas e aproximar a comunidade de uma modalidade tão inspiradora”, destaca.

Programação desta sexta-feira

Nesta sexta-feira (9), as disputas das categorias Iniciante e Intermediário, tanto na Ginástica Artística Feminina (GAF) quanto na Ginástica Artística Masculina (GAM), ocorrem em dois períodos: das 7h20 às 11h30 e das 13h30 às 19h30.

No sábado (10), será realizado o treino de pódio do nível Base, das 8h às 11h20 e das 13h20 às 16h35. Já no domingo (11), as competições do nível Base encerram a programação, com provas das 7h30 às 13h45. A população pode acompanhar as apresentações gratuitamente no Ginásio Guanandizão, em Campo Grande.