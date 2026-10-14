CORUMBÁ: Corrida Parque de Piraputangas acontece em novembro; inscrições estão abertas

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal (FMAP), realiza, no dia 08 de novembro, a VIII Corrida de Aventura do Parque de Piraputangas, com percurso de 10 quilômetros em trilha no Parque Natural Municipal de Piraputangas, na região de Antônio Maria Coelho.

As inscrições começaram nesta quinta-feira, 08 de outubro, pelo site oficial do evento, e seguem até o preenchimento das 120 vagas disponíveis. A taxa é de R$ 70 e o pagamento é exclusivamente por PIX. Pessoas com deficiência são isentas da taxa, mediante comprovação.

A participação é individual e exige idade mínima de 18 anos completos até a data da corrida. A prova terá categorias Geral Masculino e Geral Feminino, divididas nas faixas etárias de 18 a 29 anos, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69 e 70 anos ou mais. A largada está prevista para as 08 horas. O tempo máximo para conclusão do percurso será de quatro horas. A largada e a chegada serão na sede do parque.

Os cinco primeiros colocados nas categorias Geral Masculino e Geral Feminino receberão premiação em dinheiro. O primeiro colocado receberá R$ 1 mil; o segundo, R$ 800; o terceiro, R$ 500; o quarto, R$ 300; e o quinto, R$ 150.

Os vencedores de cada faixa etária receberão troféu. Todos os atletas que concluírem a prova dentro do tempo estabelecido receberão medalha de participação.

Retirada do kit

O kit do atleta será composto por número de peito, camiseta personalizada, chip de cronometragem para cadarço e medalha de participação. O número de peito é obrigatório e intransferível.

A retirada ocorrerá no dia 06 de novembro, das 07h30 às 17h30, na sede da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, na rua Cuiabá, 1.614, Centro. É necessário apresentar documento de identidade e comprovante de inscrição.

A organização orienta os participantes a lerem o regulamento completo antes de realizar a inscrição. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (67) 98191-0233 ou pelo e-mail fmap.corumba@gmail.com.

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