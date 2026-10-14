DOURADOS: Prefeitura remove árvores após chuva intensa e ventos de até 80 km/h

A Prefeitura de Dourados, por meio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, atua nesta terça-feira (13) na remoção de árvores que caíram em diferentes regiões da cidade após uma chuva de forte intensidade, acompanhada de rajadas de vento de até 80 km/h, ocorrida pela manhã. As ocorrências foram registradas na Rua Gustavo Adolfo Pavel, no bairro II Plano; na Rua Iguassu, no Jardim Universitário; na Rua Manoel Santiago, no Jardim Itaipu; além de pontos na Vila Esplanada e no Parque dos Ipês. As equipes trabalham na retirada das árvores e na liberação dos locais.

Conforme dados do Guia Clima da Embrapa Agropecuária Oeste, a chuva registrada nesta terça-feira atingiu 12,2 milímetros. Somado ao volume acumulado entre os dias 1º e 12 de outubro, o índice chega a 213 milímetros, superando significativamente a média histórica mensal, de aproximadamente 148 milímetros.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Johnes Aniceto Santana, o trabalho é realizado de forma colaborativa, com foco na prevenção e na segurança da população, seguindo o direcionamento do prefeito Marçal Filho para uma atuação rápida e integrada diante das ocorrências provocadas pelas condições climáticas. As ações contam com o apoio da Secretaria de Serviços Urbanos.

Apesar da queda de árvores em diferentes pontos da cidade, não foram registrados, até o momento, riscos à vida ou grandes prejuízos financeiros relacionados às ocorrências atendidas pela equipe.

A Prefeitura também destaca o trabalho preventivo realizado desde 2025, quando foi intensificada uma força-tarefa para a remoção de árvores condenadas, sob a coordenação do Instituto do Meio Ambiente de Dourados (Imam). A iniciativa inclui o replantio de novas mudas, conciliando a segurança da população com a preservação e a renovação da arborização urbana.

A identificação e a retirada preventiva de árvores comprometidas contribuem para reduzir os riscos de quedas e minimizar possíveis danos durante episódios de chuva intensa e ventos fortes. A Defesa Civil segue atenta às condições climáticas e às demandas da população, reforçando a importância de comunicar situações de risco para que as equipes possam avaliar e adotar as providências necessárias. O telefone do órgão é: 199.