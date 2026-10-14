Parque Estadual do Rio Ivinhema lidera ranking nacional em listas de observação de aves

O Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema (PEVRI), administrado pelo Governo do Estado, por meio do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), alcançou destaque nacional durante o October Big Day 2026, que se trata de uma mobilização internacional dedicada à observação e ao registro de aves. A unidade de conservação ficou em primeiro lugar no Brasil em número de listas de observação e em segundo na classificação por quantidade de espécies registradas, com 217 espécies identificadas durante a atividade realizada no último sábado (10).

Os resultados também colocaram o parque na primeira posição em Mato Grosso do Sul nas classificações apresentadas no painel do eBird (Plataforma global voltada para a observação e o registro de aves). Ao todo, foram contabilizadas 109 listas de observação no hotspot associado ao PEVRI. No ranking nacional por espécies, a unidade ficou atrás apenas do Parque Estadual Intervales, que registrou 242 espécies.

Outro destaque foi o Parque Estadual Nascentes do Rio Taquari (PENT), que contabilizou 97 espécies no levantamento apresentado. O resultado reforça a contribuição das unidades de conservação estaduais para o conhecimento da biodiversidade e para a valorização dos ambientes naturais de Mato Grosso do Sul.

A participação dos parques evidencia o potencial das áreas protegidas para a observação de aves e destaca a importância das ações de conservação desenvolvidas pelo Governo do Estado, na proteção da fauna silvestre e dos ecossistemas.

Os dados do eBird mostram que o Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema alcançou resultados expressivos em duas categorias. No ranking nacional por número de listas, a unidade aparece na primeira colocação, com 109 listas, superando o segundo colocado, que contabilizou 53.

Na classificação por quantidade de espécies, o parque registrou 217, ocupando o segundo lugar no Brasil. Em Mato Grosso do Sul, também liderou o levantamento estadual por espécies, à frente de hotspots como Aquidauana–Fazenda Barranco Alto, com 196 espécies; Refúgio da Ilha Ecolodge, com 187; e Refúgio Ecológico Caiman, com 178.

Os números demonstram a expressiva participação registrada na unidade durante o evento. A quantidade de espécies identificadas representa a diversidade documentada nas observações, enquanto o número de listas indica o volume de registros enviados pelos participantes.

Para Dione Sales dos Santos, guarda-parque do Imasul e organizador da atividade no Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema, o resultado representa uma oportunidade de valorizar a biodiversidade protegida na unidade.

“Participar do Big Day é uma oportunidade de mostrar a riqueza de aves que temos no Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema e a importância de conservar esses ambientes. O registro de tantas espécies demonstra o potencial da nossa unidade e reforça que proteger a natureza é fundamental para manter essa biodiversidade para as futuras gerações”, destaca Dione.

Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema (Foto: Bruno Rezende/Secom-MS)

Registros de aves reforçam a riqueza da fauna protegida

A diversidade registrada durante o Big Day se soma a levantamentos anteriores realizados no Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema. Em uma publicação sobre o Global Big Day de 2022, o Imasul destacou registros de aves como o tricolino, o joão-grilo e o socoí-vermelho, observadas durante a atividade na unidade.

O parque possui mais de 73 mil hectares e abrange os municípios de Jateí, Naviraí e Taquarussu, protegendo remanescentes de várzea, fragmentos florestais e ecossistemas associados aos rios Ivinhema e Paraná. Esses ambientes contribuem para a manutenção de diferentes habitats utilizados pela avifauna.

Já o Parque Estadual Nascentes do Rio Taquari, localizado em Costa Rica, protege áreas do Cerrado e regiões importantes para a conservação das nascentes da bacia do Alto Taquari. O registro de 97 espécies durante o evento amplia o destaque da unidade no levantamento estadual.

É importante distinguir os registros históricos das observações realizadas em 2026: os nomes de espécies citados nesta matéria correspondem a registros de edições anteriores, não a uma lista nominal confirmada de todas as aves observadas no October Big Day deste ano.

Conservação ambiental contribui para a proteção da biodiversidade

Para o diretor-presidente do Imasul, André Borges, os resultados alcançados no evento reforçam a importância das unidades de conservação para a proteção da biodiversidade em Mato Grosso do Sul.

“Os resultados do Big Day reforçam a importância de manter e proteger nossas unidades de conservação. O Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema, assim como o Parque Estadual Nascentes do Rio Taquari, demonstra o potencial ambiental do nosso Estado. A conservação desses espaços é fundamental para proteger a fauna, preservar os habitats naturais e garantir que essa riqueza continue sendo conhecida pelas próximas gerações”, destaca André Borges.

A diretora de Desenvolvimento do Imasul, Thais Caramori, ressalta que eventos de observação de aves contribuem para ampliar o conhecimento sobre a biodiversidade, estimular a participação da sociedade e dar visibilidade às áreas naturais protegidas.

“Quando uma unidade de conservação se destaca em um evento como o Big Day, temos uma oportunidade de ampliar a visibilidade da biodiversidade que protegemos. Esses registros aproximam as pessoas da natureza, estimulam a observação de aves e reforçam a importância da conservação dos ambientes naturais. É também uma forma de valorizar o trabalho desenvolvido nas áreas protegidas e incentivar o conhecimento sobre a fauna de Mato Grosso do Sul”, afirma Thais Caramori.

As unidades de conservação administradas pelo Governo do Estado, por meio do Imasul, desempenham papel estratégico na proteção de habitats, na manutenção dos processos ecológicos e na preservação da fauna silvestre. Além disso, oferecem oportunidades para pesquisas, monitoramento ambiental, educação e sensibilização da população.

Big Day estimula ciência cidadã e valoriza os parques estaduais

O October Big Day é uma mobilização internacional que reúne observadores de aves, pesquisadores, fotógrafos e entusiastas da natureza em um esforço coletivo de registro da avifauna. As observações são compartilhadas em plataformas especializadas, como o eBird, contribuindo para ampliar as bases de dados sobre a ocorrência e a distribuição das espécies.

“O sucesso do Big Day, com 217 espécies registradas, reflete anos de dedicação. Nosso reconhecimento as equipes do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema – PEVRI e IMASUL/GUC, cujo trabalho de preservação garante que a fauna encontre aqui um ambiente seguro para prosperar”, comentou Olacio Komori, participante do evento em Ivinhema, com a equipe Tricolino. O grupo contou com nove participantes. Iniciaram a observação as 0hs até as 20hs.

Reginaldo Oliveira, Gestor no NUPAP – Núcleo de Proteção e Apoia as UVs, comentou. “O Bigday ja faz parte do calendário de eventos da Gerência de Unidades de Conservação e ver uma de nossas UCs alcançar um número tão grande registro de aves num único dia é a comprovação de que estamos no caminho certo. Esse ano nossa equipe contou com 9 participantes, é muito importante que as UCs estejam abertas para receber o público nesse tipo de evento.”

O ranking considera indicadores distintos, como o número de listas enviadas e a quantidade de espécies registradas em cada hotspot. Por isso, as classificações não representam uma avaliação geral da qualidade da gestão ambiental, mas demonstram o desempenho dos locais participantes durante o período do evento.

O destaque alcançado pelo Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema e a participação do Parque Estadual Nascentes do Rio Taquari reforçam a relevância das unidades de conservação de Mato Grosso do Sul para a valorização do patrimônio natural brasileiro.

Os resultados também evidenciam como a proteção dos ambientes naturais favorece iniciativas de conhecimento e observação da biodiversidade, aproximando a sociedade dos parques estaduais e fortalecendo o reconhecimento da importância de conservar a fauna e os ecossistemas para as próximas gerações.