Estudante de medicina é encontrado morto em pensão no Paraguai

Jovem de 31 anos, natural de Aral Moreira, estava morando em Pedro Juan Caballero para estudar medicina

Um estudante brasileiro de medicina, de 31 anos, foi encontrado morto dentro de uma pensão em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, na tarde de terça-feira (6). O caso ocorreu no bairro Obrero, em um imóvel localizado na Rua Félix Pérez Cardozo, nas proximidades da Avenida Naciones Unidas.

A vítima foi identificada como Marco Vinicius Pompeyer Rigo, natural de Aral Moreira (MS). O jovem morava na cidade paraguaia enquanto cursava medicina. O corpo foi localizado depois que um vizinho avisou o proprietário sobre a falta de notícias desde domingo (4).

Ao entrar no quarto com uma chave reserva, o proprietário encontrou o estudante caído no chão. Próximo ao corpo havia um bilhete manuscrito destinado à mãe. A polícia foi acionada e equipes de investigação, criminalística e combate ao tráfico estiveram no local para apurar as circunstâncias da morte.

O médico legista Marcos Prieto informou que não foram identificados sinais de violência. Um exame toxicológico preliminar apontou presença de substância ilícita, enquanto a perícia indicou choque cardiogênico associado a uma overdose de cocaína. As autoridades paraguaias seguem com os procedimentos para esclarecer o caso.