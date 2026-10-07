Senar/MS leva atendimento de saúde para mais de 77 mil pessoas no campo

Do consultório ao interior: Senar/MS amplia ações de saúde no campo

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ana Palma

Ações gratuitas chegam às comunidades rurais por meio de parcerias com sindicatos, prefeituras e assistência técnica

Quem vive no campo também está entrando na fila mas, neste caso, para receber atendimento. Mais de 77 mil pessoas já foram beneficiadas pelas ações de saúde promovidas pelo Senar/MS em Mato Grosso do Sul ao longo de dez anos. Os programas levam consultas, exames, vacinação, testes rápidos, atendimento odontológico e orientações para produtores rurais e suas famílias.

O Saúde do Homem e da Mulher Rural concentra a maior parte dos atendimentos, com mais de 61 mil pessoas alcançadas em 68 municípios. O atendimento também chega onde o asfalto quase pede arrego. O Sorrindo no Campo já atendeu quase 14 mil pessoas desde 2023, enquanto o Saúde no Campo realizou mais de mil atendimentos em propriedades rurais, incluindo ações de telessaúde e prevenção.

As iniciativas ainda incluem educação socioemocional, saúde de adolescentes e idosos, equoterapia para pessoas com deficiência e apoio a pequenas propriedades. Para saber quais serviços estão disponíveis, moradores podem procurar o Sindicato Rural do município ou o Senar/MS pelo telefone (67) 3320-9700.

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