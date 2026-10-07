Presidente do Hospital Dona Elmíria Silvério é preso e garante: “alma limpa”

Defesa afirma que prisão será esclarecida e diz que investigado está disposto a colaborar com as autoridades

Milton
Publicado por Milton
Jacob. Foto: Juliano Almeida

Preso por suspeita de desvio milionário, chefe de hospital diz que “não deve nada”

O presidente do Hospital Dona Elmíria Silvério Barbosa, Jacob Meeuvis Breure, foi preso nesta quarta-feira (7), em Sidrolândia, durante a segunda fase da Operação Dirty Pix. Alvo da investigação, ele afirmou que está tranquilo e declarou ter a “alma limpa”.

Jacob disse ainda que não deve nada e que os fatos serão esclarecidos. Segundo ele, caso alguma irregularidade tenha ocorrido, não teria partido de sua atuação. A declaração ocorreu durante a ação do Gecoc, que apura suspeitas envolvendo recursos públicos destinados ao hospital.

A defesa informou que acompanha as diligências e que ainda não teve acesso aos fundamentos da prisão. O advogado Wellison Muchiutti afirmou que Jacob já havia sido apontado como intermediador na primeira fase e que, segundo a defesa, os fatos daquela etapa já teriam sido esclarecidos.

Além do presidente do hospital, foram presos a policial civil Cristina Rosa Gomes de Carvalho e o assessor político Júlio César Alves da Silva. Mandados também foram cumpridos em empresas e imóveis ligados aos investigados. A apuração aponta suspeitas de desvios superiores a R$ 18 milhões em compras, equipamentos, UTI móvel e reformas, com suposto superfaturamento e direcionamento de contratos.

A investigação segue sob sigilo e os citados ainda não foram condenados.

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