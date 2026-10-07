Novo exame de sangue coloca mais de 50 tipos de câncer no radar

Exame analisa alterações moleculares no sangue e pode apontar a provável origem de células cancerígenas

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Uma picada, mais de 50 tipos de câncer no radar

Um novo exame de sangue capaz de identificar sinais associados a mais de 50 tipos de câncer começou a ser oferecido no Brasil pelo Hospital Israelita Albert Einstein. O teste, chamado Galleri, procura alterações que podem indicar a presença de tumores antes do surgimento de sintomas.

A novidade utiliza a chamada biópsia líquida e analisa fragmentos de DNA presentes na circulação sanguínea. O método também observa padrões de metilação, que podem ajudar a indicar a provável origem de células cancerígenas no organismo.

O exame é destinado a pessoas assintomáticas com 50 anos ou mais e deve ser utilizado como complemento aos métodos de rastreamento já existentes. Mamografia, colonoscopia e outros exames preventivos continuam necessários, já que o novo teste não substitui as avaliações tradicionais.

Caso seja identificado algum sinal suspeito, o paciente deverá passar por exames específicos para confirmar ou descartar a doença. A chegada da tecnologia ocorre diante da previsão de 781 mil novos casos de câncer por ano no Brasil até 2028, segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer.

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