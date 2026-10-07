Novo exame de sangue coloca mais de 50 tipos de câncer no radar

Uma picada, mais de 50 tipos de câncer no radar

Um novo exame de sangue capaz de identificar sinais associados a mais de 50 tipos de câncer começou a ser oferecido no Brasil pelo Hospital Israelita Albert Einstein. O teste, chamado Galleri, procura alterações que podem indicar a presença de tumores antes do surgimento de sintomas.

A novidade utiliza a chamada biópsia líquida e analisa fragmentos de DNA presentes na circulação sanguínea. O método também observa padrões de metilação, que podem ajudar a indicar a provável origem de células cancerígenas no organismo.

O exame é destinado a pessoas assintomáticas com 50 anos ou mais e deve ser utilizado como complemento aos métodos de rastreamento já existentes. Mamografia, colonoscopia e outros exames preventivos continuam necessários, já que o novo teste não substitui as avaliações tradicionais.

Caso seja identificado algum sinal suspeito, o paciente deverá passar por exames específicos para confirmar ou descartar a doença. A chegada da tecnologia ocorre diante da previsão de 781 mil novos casos de câncer por ano no Brasil até 2028, segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer.