Bateu na própria mãe e foi parar na cadeia

Mulher de 34 anos foi encaminhada à Delegacia da Mulher e ficou à disposição do Ministério Público
Uma mulher de 34 anos foi presa após ser acusada de agredir a própria mãe, de 53, durante uma ocorrência de violência doméstica no bairro General Genes, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. O caso aconteceu na noite de terça-feira (6), por volta das 19h30. A polícia foi acionada depois que a mãe procurou a delegacia para denunciar a filha.
A equipe da Sexta Delegacia de Polícia esteve no endereço para atender a ocorrência. Identificada como Ana Paula Florenciano Oliveira, a mulher foi detida com apoio de policiais femininas da 12ª Delegacia de Polícia Feminina. Segundo as informações policiais, ela já possuía antecedente por resistência à prisão.
Após a prisão, Ana Paula foi levada para a delegacia feminina, onde permaneceu detida por determinação do promotor de plantão. O caso foi comunicado ao Ministério Público, que dará sequência aos procedimentos legais.