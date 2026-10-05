Odilon Ribeiro é eleito deputado estadual com 35.905 votos e será o representante da região pantaneira na ALEMS

Milton
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Foto: Divulgação

Com uma expressiva votação de 35.905 votos nas urnas, Odilon Ribeiro foi eleito deputado estadual de Mato Grosso do Sul para compor a próxima legislatura da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). O resultado consolida o parlamentar como uma das novas forças políticas da Casa de Leis e assegura a representação legítima e direta das pautas do Pantanal no Parlamento estadual.

A expressiva votação reflete a confiança da população sul-mato-grossense no trabalho desenvolvido ao longo da trajetória de Odilon Ribeiro, marcada pelo compromisso com o desenvolvimento sustentável, o fortalecimento das comunidades pantaneiras, a promoção do turismo e o apoio ao setor produtivo regional.

Com a formação da nova composição da Casa de Leis, o deputado estadual eleito reafirma seu compromisso em atuar de forma firme em defesa dos interesses de Mato Grosso do Sul, com atenção especial às demandas sociais e econômicas do ecossistema e das cidades da região pantaneira.

Em manifestação após a confirmação do resultado, o deputado estadual eleito Odilon Ribeiro expressou seu agradecimento aos eleitores e apoiadores de todo o estado.

“Esta vitória pertence a cada sul-mato-grossense que acreditou no nosso projeto para o estado. Recebo esses 35.905 votos com imensa gratidão e com o compromisso renovado de trabalhar incansavelmente por Mato Grosso do Sul. Representar o Pantanal na Assembleia Legislativa é uma honra e uma responsabilidade que desempenharei com dedicação, diálogo e respeito a cada cidadão”, finalizou Odilon.

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