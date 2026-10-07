Menos é Mais lança single e dá início à contagem regressiva para o novo projeto “Trilha”

O Menos é Mais lança nesta quinta-feira (8), às 21h, um single inédito, acompanhado de um clipe gravado no gramado da Arena Mané Garrincha, em Brasília. A novidade, no entanto, chega cercada de mistério: o grupo ainda não revelou o título da faixa e decidiu envolver os próprios fãs nessa descoberta. Nos últimos dias, uma enquete no Instagram convidou o público a sugerir qual seria o nome da nova música mas, para os curiosos de plantão, a resposta só vem junto com o lançamento. O título oficial será revelado quando a faixa chega às plataformas e, de quebra, o single já entrega uma das primeiras pistas do que o grupo prepara para seu próximo DVD “Trilha”.
A faixa, assinada por NOUG, Gioli e Martin PTK, aposta no bom humor para contar uma situação inusitada e bastante familiar: dois ex-namorados que continuam morando lado a lado depois do fim do relacionamento. Entre paredes finas, encontros no elevador, indiretas e provocações, os dois acompanham de perto a vida um do outro e entram em uma disputa silenciosa para provar quem superou primeiro. A história transforma uma situação cotidiana em uma música leve, divertida e cheia de identificação.
“Eu acho que todo mundo já viveu alguma situação parecida ou conhece alguém que já passou por isso. A música tem esse lado engraçado de uma relação que acabou, mas que, de alguma forma, continua acontecendo por causa da proximidade. E o clipe no Mané Garrincha ficou muito especial porque já dá um gostinho do que estamos preparando para a ‘Trilha’. A gente está muito animado para viver esse momento com o público”, conta Duzão.
O lançamento marca mais um passo na construção de “Trilha”, novo projeto do Menos é Mais que será gravado no dia 14 de novembro, na Arena Mané Garrincha, em Brasília. O próprio cenário escolhido para o clipe antecipa o palco onde o grupo viverá uma das noites mais importantes de sua trajetória. Aos poucos, entre músicas, conteúdos e novidades, o grupo começa a revelar o caminho que levará até a gravação do audiovisual.
Mais do que um novo DVD, “Trilha” chega como uma celebração do caminho percorrido pelo Menos é Mais até aqui e, ao mesmo tempo, como uma porta para os próximos capítulos dessa história. O projeto reunirá a regravação de sucessos autorais, músicas inéditas e participações especiais, em uma noite que promete ser o maior pagode da vida do grupo (até agora). Garanta seu ingresso para participar desse momento.
Novo single Grupo Menos é Mais
Lançamento: 8 de outubro de 2026, pela Som Livre
Compositores: Noug/ Gioli/ Martin PTK
Letra:
Não quero me meter na sua vida
Mas sei tudo o que faz, o que você fala
É que essas paredes são tão finas
Para não te ouvir tô dormindo na sala
Sei quando tá sozinha ou com visita
Quando você tá sorrindo ou quando chora
Suas reclamações da terapia
Do seu ex que é vizinho de porta
Não pensei que um boa noite no elevador
Nos levaria a um bom dia depois do amor
E quando a gente terminou eu só não me mudei
Porquê esse apê aqui ainda não quitei
Tá saindo caro ser vizinho da minha ex
To escutando as noites que você não dorme
Chegando com outro cara depois do pagode
Mais cedo você bateu a gilete no box
To ouvindo tudo
Que falta de sorte
E quando trago alguém pra te fazer ciúmes
Você quer disputar e aumenta o volume
E na briga de quem já superou primeiro
Será que isso é carma ou falta de sorte?
Tem alguma sugestão de pauta? Fale com o colunista Jhoseff Bulhões pelo e-mail: jhoseffbulhoes@gmail.com /www.blogdobulhoes.com.br