Menos é Mais lança single e dá início à contagem regressiva para o novo projeto “Trilha”

O Menos é Mais lança nesta quinta-feira (8), às 21h, um single inédito, acompanhado de um clipe gravado no gramado da Arena Mané Garrincha, em Brasília. A novidade, no entanto, chega cercada de mistério: o grupo ainda não revelou o título da faixa e decidiu envolver os próprios fãs nessa descoberta. Nos últimos dias, uma enquete no Instagram convidou o público a sugerir qual seria o nome da nova música mas, para os curiosos de plantão, a resposta só vem junto com o lançamento. O título oficial será revelado quando a faixa chega às plataformas e, de quebra, o single já entrega uma das primeiras pistas do que o grupo prepara para seu próximo DVD “Trilha”.

A faixa, assinada por NOUG, Gioli e Martin PTK, aposta no bom humor para contar uma situação inusitada e bastante familiar: dois ex-namorados que continuam morando lado a lado depois do fim do relacionamento. Entre paredes finas, encontros no elevador, indiretas e provocações, os dois acompanham de perto a vida um do outro e entram em uma disputa silenciosa para provar quem superou primeiro. A história transforma uma situação cotidiana em uma música leve, divertida e cheia de identificação.

“Eu acho que todo mundo já viveu alguma situação parecida ou conhece alguém que já passou por isso. A música tem esse lado engraçado de uma relação que acabou, mas que, de alguma forma, continua acontecendo por causa da proximidade. E o clipe no Mané Garrincha ficou muito especial porque já dá um gostinho do que estamos preparando para a ‘Trilha’. A gente está muito animado para viver esse momento com o público”, conta Duzão.

O lançamento marca mais um passo na construção de “Trilha”, novo projeto do Menos é Mais que será gravado no dia 14 de novembro, na Arena Mané Garrincha, em Brasília. O próprio cenário escolhido para o clipe antecipa o palco onde o grupo viverá uma das noites mais importantes de sua trajetória. Aos poucos, entre músicas, conteúdos e novidades, o grupo começa a revelar o caminho que levará até a gravação do audiovisual.

Mais do que um novo DVD, “Trilha” chega como uma celebração do caminho percorrido pelo Menos é Mais até aqui e, ao mesmo tempo, como uma porta para os próximos capítulos dessa história. O projeto reunirá a regravação de sucessos autorais, músicas inéditas e participações especiais, em uma noite que promete ser o maior pagode da vida do grupo (até agora). Garanta seu ingresso para participar desse momento.

Novo single Grupo Menos é Mais

Lançamento: 8 de outubro de 2026, pela Som Livre

Compositores: Noug/ Gioli/ Martin PTK

Letra:

Não quero me meter na sua vida

Mas sei tudo o que faz, o que você fala

É que essas paredes são tão finas

Para não te ouvir tô dormindo na sala

Sei quando tá sozinha ou com visita

Quando você tá sorrindo ou quando chora

Suas reclamações da terapia

Do seu ex que é vizinho de porta

Não pensei que um boa noite no elevador

Nos levaria a um bom dia depois do amor

E quando a gente terminou eu só não me mudei

Porquê esse apê aqui ainda não quitei

Tá saindo caro ser vizinho da minha ex

To escutando as noites que você não dorme

Chegando com outro cara depois do pagode

Mais cedo você bateu a gilete no box

To ouvindo tudo

Que falta de sorte

E quando trago alguém pra te fazer ciúmes

Você quer disputar e aumenta o volume

E na briga de quem já superou primeiro

Será que isso é carma ou falta de sorte?

Tem alguma sugestão de pauta? Fale com o colunista Jhoseff Bulhões pelo e-mail: jhoseffbulhoes@gmail.com /www.blogdobulhoes.com.br