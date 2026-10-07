Esqueceu o recadastramento? Benefício pode ser bloqueado em Campo Grande

Prazo para regularização é de 30 dias e, segundo o edital, não será prorrogado

Mais de 200 aposentados e pensionistas da Prefeitura de Campo Grande estão na mira do recadastramento e quem deixou para depois pode acabar sentindo no bolso. O IMPCG convocou os beneficiários que não realizaram o procedimento durante setembro. A convocação foi publicada no Diário Oficial do Município e estabelece prazo de 30 dias para a regularização cadastral.

O período começa a contar a partir da primeira publicação do edital e, segundo o documento, não haverá prorrogação. Quem continuar com a situação pendente após o prazo poderá ter o pagamento bloqueado. O benefício, porém, não é perdido definitivamente: a liberação ocorre depois que o aposentado ou pensionista comparecer ao instituto e concluir o recadastramento.

A lista reúne beneficiários ligados principalmente às secretarias municipais de Educação e Saúde, além de órgãos como Agetran, Sisep, Funesp, Funsat e Planurb. A relação completa está nas páginas 15 e 16 da edição nº 8.493 do Diogrande. Agora é correr atrás dos documentos, porque o calendário não espera ninguém.