Compromisso de campanha: Coronel David visita USF do Paulo Coelho Machado e garante recurso para unidade de saúde

O deputado estadual Coronel David visitou, nesta quinta-feira (8), a USF (Unidade de Saúde da Família) do bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande, e verificou no local as condições de atendimento e as principais necessidades da unidade. A agenda faz parte do compromisso assumido pelo parlamentar durante o período eleitoral.

O deputado anunciou que irá encaminhar recurso por meio de emenda parlamentar que deverá ser aplicado na aquisição de equipamentos para a unidade de saúde, incluindo ares condicionados, macas, entre outros materiais hospitalares considerados importantes para os serviços realizados pelos profissionais de saúde.

“Vamos encaminhar recursos financeiros para que a gerência da unidade possa adquirir equipamentos necessários para os serviços que são aqui executados, e para a gente também dar melhores condições de atendimento para a população que tanto precisa de um acolhimento de qualidade”, destacou.

Coronel David pretende manter uma agenda de visitas às unidades de saúde de Campo Grande para identificar demandas e avaliar a possibilidade de destinação de recursos por meio de emendas parlamentares. A estratégia, segundo o deputado, é conhecer os problemas e desta forma, priorizar as necessidades identificadas diretamente nas unidades, levando em consideração a urgência de cada demanda.

“Vamos continuar visitando as unidades de saúde aqui de Campo Grande e, dependendo da urgência e das necessidades, também vamos buscar o encaminhamento de emenda parlamentar para que melhore o atendimento”, explicou.

A visita ao Paulo Coelho Machado integra a estratégia de atuação do mandato para a destinação de recursos na área da Saúde e o acompanhamento direto das necessidades da população. O trabalho abrange tanto Campo Grande quanto os municípios do interior de Mato Grosso do Sul.