Compromisso de campanha: Coronel David visita USF do Paulo Coelho Machado e garante recurso para unidade de saúde

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O deputado estadual Coronel David visitou, nesta quinta-feira (8), a USF (Unidade de Saúde da Família) do bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande, e verificou no local as condições de atendimento e as principais necessidades da unidade. A agenda faz parte do compromisso assumido pelo parlamentar durante o período eleitoral.

O deputado anunciou que irá encaminhar recurso por meio de emenda parlamentar que deverá ser aplicado na aquisição de equipamentos para a unidade de saúde, incluindo ares condicionados, macas, entre outros materiais hospitalares considerados importantes para os serviços realizados pelos profissionais de saúde.

“Vamos encaminhar recursos financeiros para que a gerência da unidade possa adquirir equipamentos necessários para os serviços que são aqui executados, e para a gente também dar melhores condições de atendimento para a população que tanto precisa de um acolhimento de qualidade”, destacou.

Coronel David pretende manter uma agenda de visitas às unidades de saúde de Campo Grande para identificar demandas e avaliar a possibilidade de destinação de recursos por meio de emendas parlamentares. A estratégia, segundo o deputado, é conhecer os problemas e desta forma, priorizar as necessidades identificadas diretamente nas unidades, levando em consideração a urgência de cada demanda.

“Vamos continuar visitando as unidades de saúde aqui de Campo Grande e, dependendo da urgência e das necessidades, também vamos buscar o encaminhamento de emenda parlamentar para que melhore o atendimento”, explicou.

A visita ao Paulo Coelho Machado integra a estratégia de atuação do mandato para a destinação de recursos na área da Saúde e o acompanhamento direto das necessidades da população. O trabalho abrange tanto Campo Grande quanto os municípios do interior de Mato Grosso do Sul.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Deputada federal eleita Ana Elisa é alvo de ameaças e ataques racistas

Milton - 0
Dados pessoais foram expostos, e partido decidiu reforçar a segurança da jovem A deputada federal eleita Ana Elisa Santos Silva (PT), de 21 anos, denunciou...
Leia mais

Rinaldo agradece confiança dos eleitores e reafirma compromissos para o novo mandato

Milton - 0
Reeleito para mais um mandato na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Professor Rinaldo Modesto agradeceu aos 23.763 eleitores que...
Leia mais

Homem é encontrado morto dentro de carro capotado

Milton - 0
Acidente aconteceu na BR-376, em trecho próximo à OB Cereais Motorista morreu na manhã desta sexta-feira (2), após o Toyota Corolla que dirigia sair da...
Leia mais

EUA e Austrália fecham embaixadas e consulados por “segurança”

ANELISE PEREIRA - 0
Após os Estados Unidos anunciarem a suspensão dos serviços consulares na embaixada do país norte-americano no Distrito Federal e nos consulados dos EUA espalhados...
Leia mais