Ladrão leva bicicletas de oficina, mas GCM encontra o gatuno rapidinho

O passeio do gatuno terminou mais cedo

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

O gatuno pedalou pouco antes de a GCM acabar com a aventura

Duas bicicletas e três aros foram furtados de uma oficina na Vila Taveirópolis, durante a madrugada desta quinta-feira (15), em Campo Grande. O ladrão mal teve tempo de aproveitar o passeio: horas depois, a GCM encontrou o material. A Guarda Civil Metropolitana recebeu a denúncia e seguiu até uma residência na Avenida Marechal Floriano. Pela janela, os agentes já avistaram os objetos que o dono procurava.

O comerciante apresentou notas fiscais e imagens para comprovar que as bicicletas e os aros eram seus. Segundo ele, dois homens participaram do furto: um já havia sido detido pela Polícia Militar, enquanto o segundo foi localizado no imóvel. A situação ficou ainda mais complicada com a descoberta de roupas compatíveis com as registradas por uma câmera próxima à oficina.

O criminoso, as peças e os objetos recuperados foram encaminhados à Depac Cepol. Pelo visto, o plano de sumir com as bicicletas não pedalou muito longe.

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