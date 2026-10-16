Fio cai no pasto, mata sete touros em MS”

Outros oito animais escaparam após o rompimento da fiação em Ribas do Rio Pardo

Milton
Publicado por Milton
Foto: Fatos Regionais

Reprodutores haviam sido comprados há cerca de dois meses para investimento e melhoramento genético

No campo, o prejuízo veio pelo fio: sete touros morreram na quinta-feira (15) eletrocutados após um cabo de alta tensão cair no pasto de uma propriedade rural em Ribas do Rio Pardo. Dos 15 animais comprados há cerca de dois meses, oito conseguiram escapar. Os outros sete acabaram vítimas da fiação caída, que transformou o pasto em uma armadilha elétrica.

O proprietário havia investido nos reprodutores para melhorar a genética do rebanho. O plano era fortalecer a criação, mas o resultado foi bem diferente do esperado. A conta da tragédia chegou a aproximadamente R$ 160 mil em prejuízo. No campo, o investimento era em genética; o que apareceu foi um rombo provocado por um cabo que não deveria estar no chão.

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