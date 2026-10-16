No Pantanal, onças brigam e o macho não aceita levar um fora

Onça insiste no romance e acaba em confronto com a fêmea

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução/Instagram

No Pantanal, onças têm DR e o macho não aceita o fora

O romance selvagem de Aracy e Angico virou caso de polícia — pelo menos no quesito barraco. O casal de onças-pintadas foi filmado rolando pelo chão durante um confronto no Refúgio Ecológico Caiman, no Pantanal de Mato Grosso do Sul.

O flagrante foi feito pelo guia de campo Adriel Abreu, na terça-feira (13). Nas imagens, os dois felinos protagonizam uma briga que parece discussão de relacionamento, mas envolve instintos e comportamentos naturais da espécie.

Segundo o guia, Aracy pode estar recusando novas tentativas de acasalamento do macho. Há ainda indícios de que ela tenha dado à luz recentemente, hipótese que ajudaria a explicar a tentativa de se afastar de Angico.

A preocupação é que a fêmea esteja tentando retornar à toca para proteger um possível filhote. Enquanto a novela felina chama a atenção nas redes sociais, o episódio também reforça a importância do monitoramento e da preservação das onças-pintadas no Pantanal.

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