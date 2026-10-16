El Niño despeja 143 mm e transforma ruas da Capital em rios

Campo Grande vira piscina e o céu parece ter perdido o registro da torneira

Campo Grande recebeu 143 milímetros de chuva na quinta-feira (15), quase toda a média prevista para outubro. O céu resolveu fazer o trabalho de um mês em poucas horas, sem avisar a população sobre os efeitos colaterais. O resultado apareceu nas ruas: casas invadidas pela enxurrada, avenidas alagadas e motoristas tentando descobrir onde terminava o asfalto e começava o rio.

Na Capital, bastou chover forte para alguns trajetos virarem prova de natação. No Parque das Nações Indígenas, o lago transbordou, enquanto moradores de diferentes bairros enfrentaram prejuízos e dificuldades para circular. Quando a água sobe, o trânsito para e a paciência da população vai pelo ralo.

E ainda vem mais chuva nesta sexta-feira (16). Com o solo encharcado, o risco de novos alagamentos continua. Pelo visto, o céu abriu a torneira, esqueceu de fechar e deixou para Campo Grande a tarefa de encontrar o rodo.