El Niño despeja 143 mm e transforma ruas da Capital em rios

Volume registrado em um único dia chegou a 95% da média esperada para outubro na Capital

Milton
Publicado por Milton
Foto: Madu Libramento

Campo Grande vira piscina e o céu parece ter perdido o registro da torneira

Campo Grande recebeu 143 milímetros de chuva na quinta-feira (15), quase toda a média prevista para outubro. O céu resolveu fazer o trabalho de um mês em poucas horas, sem avisar a população sobre os efeitos colaterais. O resultado apareceu nas ruas: casas invadidas pela enxurrada, avenidas alagadas e motoristas tentando descobrir onde terminava o asfalto e começava o rio.

Na Capital, bastou chover forte para alguns trajetos virarem prova de natação. No Parque das Nações Indígenas, o lago transbordou, enquanto moradores de diferentes bairros enfrentaram prejuízos e dificuldades para circular. Quando a água sobe, o trânsito para e a paciência da população vai pelo ralo.

E ainda vem mais chuva nesta sexta-feira (16). Com o solo encharcado, o risco de novos alagamentos continua. Pelo visto, o céu abriu a torneira, esqueceu de fechar e deixou para Campo Grande a tarefa de encontrar o rodo.

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