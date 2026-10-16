Santa Casa vira alvo de pente-fino após rombo milionário

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativo

Santa Casa entra na lupa: pente-fino de R$ 790 mil vai atrás do rombo

A conta ficou pesada na Santa Casa de Campo Grande. Uma perícia judicial de R$ 790 mil vai investigar as finanças do hospital, que fechou 2025 com déficit de R$ 124,5 milhões e acumulou passivo de R$ 792,6 milhões. Quando o dinheiro desaparece no labirinto dos números, chegou a hora de abrir as gavetas.

Os peritos vão examinar 56 contas bancárias, contratos, pagamentos e transferências entre empresas ligadas ao grupo. O trabalho também deverá esclarecer se os recursos públicos foram utilizados corretamente e se os gastos apresentados pela instituição correspondem aos serviços prestados.

O Governo do Estado sustenta que os repasses do SUS aumentaram nos últimos anos, enquanto as dívidas cresceram. A Santa Casa, por sua vez, afirma que os valores recebidos não cobrem o custo de manter o hospital funcionando e cobra mais recursos para evitar que o déficit continue engordando.

A investigação também ocorre após a Operação Antidotum, deflagrada em setembro, que apurou possíveis fraudes em contratos e resultou em prisões preventivas. Agora, a perícia terá a missão de esclarecer a origem do rombo.

Afinal, quando a dívida chega a centenas de milhões, explicações genéricas não pagam a conta.

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