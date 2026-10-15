Com 264 integrantes, delegação de MS fecha preparação rumo aos Jogos da Juventude no Paraná

Equipe sul-mato-grossense viaja no próximo sábado para Foz do Iguaçu com expectativa positiva para melhorar desempenho de 2025

A contagem regressiva para mais um desafio nacional já começou. Os 264 integrantes da delegação de Mato Grosso do Sul nos Jogos da Juventude 2026 já receberam os uniformes oficiais e os acessórios que levarão na bagagem para Foz do Iguaçu (PR). O primeiro embarque está previsto para este sábado (17).

Realizada pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), a entrega dos kits ocorreu no Museu da Imagem e do Som (MIS), em Campo Grande, e marcou uma das últimas etapas de preparação para a competição. O momento simboliza o início de uma jornada que reúne dedicação, expectativa e o orgulho de representar o Estado.

Equipe de MS recebe kit de uniformes e últimos itens para embarcar ao Paraná

A meta é superar o desempenho da edição anterior. Em 2025, Mato Grosso do Sul terminou em quinto lugar na classificação por medalhas, resultado que alimenta a confiança para mais uma participação. Para o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Martins Nuñez, a experiência acumulada pelos atletas e o trabalho das equipes técnicas são diferenciais importantes.

“Os atletas já têm experiência e sabem da responsabilidade. Estão preparados e serão muito bem cuidados pela nossa equipe. São anos de incentivo do Governo do Estado levando nossos atletas para os campeonatos brasileiros. Temos pessoas comprometidas com esse trabalho, e os técnicos vão treinar e cuidar desses adolescentes da melhor forma. É uma competição séria, que eles devem encarar com responsabilidade e que será marcante para todos”, destaca.

Judoca Juan Júnior dos Santos Gonçalves

A primeira dama do Estado, Mônica Riedel, participou do evento incentivando todos os atletas. Ela destacou o empenho dos representantes de Mato Grosso do Sul, que a cada ano ganham mais destaque nas competições nacionais e ampliam o reconhecimento do esporte de formação. “Tenho certeza de que todos vocês vão conquistar muito mais que medalhas. Vão levar o esporte e seus benefícios para a vida”.

Entre os representantes do Estado está o judoca Juan Júnior dos Santos Gonçalves, de Campo Grande, que já conhece a rotina dos campeonatos nacionais e agora volta suas atenções para mais um desafio. Com a experiência adquirida nas competições anteriores, ele embarca com a expectativa de ampliar sua coleção de conquistas.

“Vou sabendo da responsabilidade. Mas espero muito conquistar mais medalhas para a gente”, afirma o atleta, que conta com o apoio da Fundesporte e o incentivo da mãe para seguir no esporte.

Juventude em movimento

Os Jogos da Juventude “Caixa Foz do Iguaçu 2026” devem reunir cerca de 4.700 atletas de 15 a 17 anos, representantes dos 26 estados brasileiros, do Distrito Federal e de delegações internacionais da Argentina, do Japão e do Paraguai. A programação contempla 20 modalidades, entre elas atletismo, basquetebol, ciclismo, futsal, ginástica artística, handebol, judô, natação, taekwondo, voleibol, vôlei de praia e wrestling.

A realização do evento envolve ainda milhares de profissionais e colaboradores, entre treinadores, árbitros, dirigentes, voluntários e integrantes do Comitê Organizador. Diretores e observadores técnicos das confederações esportivas também acompanham de perto o desempenho dos jovens, ao lado de embaixadores dos Jogos, nomes reconhecidos do esporte brasileiro. Evento é promovido pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil).