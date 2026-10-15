Gritaria na mata salva papagaio raro de virar almoço de jiboia

Bando de papagaios chamou a atenção de biólogo, que encontrou filhote preso por serpente em floresta de Porto Rico
Na floresta de Maricao, em Porto Rico, uma jiboia achou que tinha garantido o almoço, mas não contava com a língua afiada da vizinhança. Um bando de papagaios fez tanta gritaria que chamou a atenção de um biólogo. No meio do escândalo, Raúl Correa encontrou um filhote de papagaio-de-porto-rico enrolado pela serpente. A cobra estava prestes a fazer a refeição, mas o banquete foi interrompido.
O biólogo cortou a haste de bambu onde os animais estavam e conseguiu libertar a ave. Depois de passar por atendimento, o filhote voltou à floresta no dia seguinte e foi visto voando com os pais. A jiboia, espécie invasora na ilha, não teve a mesma sorte: foi sacrificada, e seu corpo seguiu para análise.
Naquela mata, a gritaria salvou uma vida e deixou claro que, quando papagaio resolve fazer escândalo, até cobra perde o almoço.