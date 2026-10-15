Morcego com raiva entra em cena e lembra que prevenção não tira férias

Agentes visitam imóveis próximos, investigam possíveis contatos e verificam a vacinação de animais domésticos

Um morcego com raiva foi identificado no bairro do Jurunas, em Belém (PA), e colocou as equipes de saúde em alerta. O vírus não precisa de convite para entrar em cena: basta um contato perigoso para transformar um encontro com o animal em um problema grave.

As equipes de vigilância percorrem imóveis em um raio de 500 metros do local onde o morcego foi encontrado. Os profissionais orientam moradores, investigam possíveis contatos e verificam a vacinação de cães e gatos. Afinal, esperar o problema aparecer para depois correr atrás da solução é uma péssima estratégia.

A raiva é uma doença grave, transmitida principalmente pela saliva de animais infectados, por mordidas, arranhões ou contato com feridas e mucosas. Morcego caído, morto ou com comportamento estranho não é convite para curiosidade. Não toque, não tente capturar e mantenha crianças e animais domésticos afastados.

Cães e gatos precisam estar vacinados, porque até os bichinhos de casa podem entrar em contato com morcegos. Se uma pessoa tiver contato direto com o animal, deve lavar a região com água e sabão e procurar atendimento médico imediatamente. A prevenção continua sendo o melhor negócio: depois que o risco aparece, não adianta reclamar que ninguém avisou.