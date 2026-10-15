Campo Grande será sede do maior encontro de turismo de natureza do Brasil

Projetos de empresas de diferentes segmentos econômicos foram debatidos durante a 214ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (Codecon), realizada nesta quarta-feira (14), em Campo Grande. As propostas apresentadas ao colegiado preveem R$ 25,2 milhões em investimentos fixos e a geração de 99 novos empregos diretos, por meio do Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande (Prodes).

As propostas contemplam diferentes segmentos, como comércio atacadista de carnes, indústria de panificação, fertilizantes, transporte rodoviário de cargas e produtos lácteos. Os incentivos incluem a concessão de áreas para instalação e expansão dos empreendimentos, conforme os critérios previstos na legislação municipal.

Outra deliberação foi a aprovação da baixa da cláusula de reversão da Vó Ermínia Alimentos, instalada no Polo Empresarial Paulo Coelho Machado. A medida permite que a empresa avance com mais segurança no planejamento de novos investimentos e na ampliação de sua estrutura.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Junior, a diversidade dos empreendimentos demonstra o alcance do programa e a contribuição do trabalho do Conselho para o desenvolvimento econômico da Capital.

“Quando vemos esse tipo de trabalho, temos a satisfação de perceber que o Prodes está gerando resultados. Estamos acompanhando empresas de diferentes portes e segmentos, que buscam crescer, investir e ampliar suas operações em Campo Grande.”

Durante a reunião, o secretário propôs duas iniciativas para aproximar o Codecon do setor produtivo: a realização de reuniões itinerantes nas instituições e entidades que compõem o Conselho e a organização de visitas técnicas dos conselheiros aos polos empresariais e às empresas beneficiadas pelo programa.

A proposta é ampliar o conhecimento sobre a realidade dos empreendimentos, acompanhar os investimentos e identificar demandas relacionadas à infraestrutura e ao funcionamento dos polos empresariais. Ademar também propôs a apresentação de um relatório das atividades realizadas no âmbito do Prodes à Câmara Municipal, com o objetivo de fortalecer o diálogo institucional sobre as políticas de desenvolvimento econômico.

Empresas destacam oportunidades de expansão

Entre os empreendimentos que buscam incentivos está a Oscarpes Fertilizantes Ltda., representada pela CEO e sócia Taina Carpes Ely. O projeto prevê investimento de R$ 5 milhões e a criação de 20 novos empregos diretos.

“Estamos muito felizes em ter essa oportunidade de trazer nossa fábrica para Campo Grande. A cidade é um grande corredor para o agronegócio, tem um mercado importante e oferece condições para fazermos a região crescer, gerar empregos e trazer inovação e tecnologia para o setor.”

A Cooperativa Agrícola Mista da Pecuária de Corte e Leiteira e da Agricultura Familiar (Cooplaf) também apresentou proposta para a implantação de um laticínio, com investimento previsto de R$ 3,2 milhões e geração de 15 empregos diretos.

Segundo a presidente da cooperativa, Maria Neuzira Cardoso da Silva Garcia, a iniciativa deve fortalecer a cadeia produtiva do leite e ampliar as oportunidades para a agricultura familiar.

“A concessão da área vai trazer desenvolvimento econômico para a agricultura familiar e para os produtores que trabalham com a atividade leiteira. Além de gerar empregos, o laticínio vai aquecer a economia da produção de leite no município e fomentar a renda das famílias beneficiadas.”

Incentivos e acompanhamento dos empreendimentos

A pauta também incluiu a análise de processos relacionados à manutenção e à regularidade dos incentivos concedidos pelo município. Entre eles, esteve o pedido de baixa da cláusula de reversão referente à empresa Vó Ermínia Alimentos, instalada no Polo Empresarial Paulo Coelho Machado desde 2011.

Para o gestor Gabriel Ferreira Galvanin, a medida representa uma oportunidade para ampliar os investimentos na estrutura da empresa, que atua no segmento de alimentos e expandiu sua presença para outros estados.

“Agora conseguimos investir mais no imóvel e ampliar a estrutura, que já está precisando de melhorias. Mesmo depois de cumprirmos os compromissos, ainda havia o receio de uma possível reversão. Saímos daqui mais tranquilos, com a perspectiva de ampliar a operação e oferecer mais conforto para quem trabalha conosco.”

A empresa tem origem familiar e iniciou suas atividades com a produção rural, passando posteriormente pela incubadora municipal, onde conseguiu estruturar a atividade industrial. Atualmente, atende mercados de 11 estados brasileiros.

A reunião contou ainda com a participação de representantes do poder público e de entidades ligadas ao setor produtivo.

O vereador Neto Santos destacou a importância do diálogo entre os representantes públicos e os empresários para criar condições favoráveis à geração de emprego e renda.

“Precisamos garantir equilíbrio entre o desenvolvimento das empresas e a valorização dos trabalhadores. Campo Grande vive um momento de oportunidades, impulsionado também pela Rota Bioceânica, e precisamos preparar nossa mão de obra e planejar o futuro.”

O Codecon reúne representantes do poder público e da sociedade civil para analisar os pedidos de incentivos econômicos, acompanhar os compromissos assumidos pelos empreendimentos e contribuir para o desenvolvimento econômico e social de Campo Grande.