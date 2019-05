As Dez Mais

Segunda-feira, 27 de maio de 2019.

Manifestações Pró-Bolsonaro não entusiasmaram muito o país. De qualquer forma foi um contraponto às manifestações esquerdistas sobre os cortes na educação.

Nas manifestações de ontem a ala radical bolsonariana investiu contra o STF e em apoio ao ex-juiz e ministro da Justiça Sérgio Moro, mas notícias de Brasília nesta manhã dizem que “COAF nas mãos do Moro é impossível de acontecer”.

Como uma lei ou reforma não pode retroceder para prejudicar ninguém – esse é o princípio – o IPEA (Instituto de Pesquisa Aplicada) descobriu que em nosso estado: 4 em cada 10 servidores já adquiriram o direito à aposentadoria antes dos 65 anos.

Na Penitenciária Estadual de Dourados um preso foi encontrado morto na manhã de hoje. Ele estava enforcado numa cela no chamado ‘Raio 2’. É o segundo caso em menos de uma semana. Quinta passada foi encontrado morto no mesmo setor o Alessandro Viana da Silva. O primeiro nome do morto de hoje é Cristian.

A senadora Soraya Tronicke conseguiu angariar mais antipatias na imprensa pela sua citação de que “pseudos jornalistas estariam ganhando para desmoralizar a classe política”. O pau está cantando nas costas da moça de Dourados.

O Brasil abriu o mercado para as empresas de aviação internacionais. Teremos várias opções para voar daqui pra frente. Só que, as empresas terão que importar pilotos. A nossa aviação está atrasada há pelo menos 100 anos. É hora de formar pilotos. Chegou a vez dos aeroclubes.

Falando em aeroclubes, o de Campo Grande está com 3 bons aviões para a formação de pilotos. Todos estão parados por falta de manutenção e reparos. Reunião será feita no sábado para buscar uma solução empresarial e colocar essas aeronaves para voar. Formar pilotos é o objetivo.

Falando em novos tempos para a aviação brasileira, comentário nesta manhã é de que o mesmo grupo empresarial que ganhou a concessão do Aeroporto Internacional de Congonhas assumiu o Aeroporto de Campo Grande. Tem R$ 12 milhões para investir e transformar nosso terminal aeroviário.

O GARRAS está no “piso” dos donos do arsenal encontrado no Monte Líbano. Um GM preso com o arsenal disse estar correndo ‘risco de vida’ e pediu transferência temendo ser morto. Marcelo Rios suplicou transferência ao juiz para não ser assassinado.

Concurso 2154 da mega-sena de sábado acumulou novamente. Dezenas sorteadas: 07 – 25 – 41 – 47 – 50 e 53. A quina pagou 49 mil para 36 acertadores. 2951 fizeram a quadra e vão receber R$ 858.

A VIVO se tornou uma operadora “maldita” para os seus usuários. Não é nem apenas pelos serviços sofríveis que ela presta, mas pela insistência do seu ‘telemarketing’ que não dá sossego a qualquer hora do dia ou da noite tentando vender serviços. As reclamações exigiram intervenção do Procon estadual e que enquadrou a VIVO em prática abusiva. A empresa será obrigada a cessar as ligações de telemarketing. Socilitação de bloqueios dessas chamadas podem ser feitas através do Procon/MS.

