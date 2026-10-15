Parece praga do Egito: sapos invadem casas no Jardim Paris

Empresa de natação relata que bomba de R$ 100 mil queimou pela terceira vez; moradores aguardam providências

No Jardim Paris, em Campo Grande, a praga das rãs parece ter ganhado uma versão moderna. Sapos invadiram casas e estabelecimentos depois que um terreno particular acumulou água da chuva e virou uma lagoa. Os anfíbios não ficaram satisfeitos em morar no terreno e resolveram visitar a vizinhança sem convite. Dentro dos imóveis, o barulho e a presença dos animais viraram dor de cabeça para moradores e comerciantes.

Na empresa de natação em frente ao local, o prejuízo também entrou em cena: uma bomba de cerca de R$ 100 mil queimou pela terceira vez, segundo a professora Kelly Christine. Na Bíblia, a praga das rãs atormentou o Egito. No Jardim Paris, não há faraó, mas sobram sapos e cobranças por providências.

A Semadur foi acionada para avaliar a situação. Até lá, os moradores esperam uma solução — antes que os anfíbios se sintam donos do pedaço.