Homem é flagrado se masturbando em calçada em Jaraguari

Uma câmera de segurança flagrou um homem, ainda não identificado, se masturbando em uma calçada localizada na Rua Orlando Nogueira, região central de Jaraguari. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (14).

No momento da ação criminosa, uma mulher passava pela via e percebeu o ato do suspeito. A mulher teria fugido do local enquanto gritava por socorro.

Conforme é possível ver no horário registrado pela câmera, o homem praticava o ato por volta das 5h da manhã em frente a uma casa.

Segundo o portal Veja Folha, uma equipe da Polícia Militar realizou rondas na região para tentar localizar o homem. Até o momento, não há informação sobre a identificação do suspeito.

O caos segue em investigação.