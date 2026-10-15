As Dez Mais

Quinta, 15 de outubro de 2026.

Hoje é o Dia Nacional do Professor.

Faltam 10 dias para eleição de 2º turno

Manchetes do ‘Correio do Estado’:

Senado aprova o fim da escala 6×1 na jornada de trabalho…

-Câmara eleva teto e perdoa dívidas de MEIs…

-Aprovada na CCJ, PEC da Segurança vai ao plenário…

Este programa será ouvido por gente que sabe como dizia Maquiavel: “Aquele que quiser ser bom entre tantos malvados, necessariamente se arruinará” .

Em nome de BDM – o seu dinheiro digital e BOCA DO POVO: a revista que todo mundo lê, está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

A Vila Nhánhá reúne hoje semelhanças dom a famosa “Robauto”. Tudo o que tiver de errado, se não for da Nhánhá, não ‘é’ coisa errada…

2ª)

Ladrões começaram roubar maquinários dos semáforos e vender a preço de ‘banana’ num ferro-velho advinha de onde? Se disse Nhánhá, você está absolutamente certo!

3ª)

Bateu polícia no ferro-velho comprador de muambas que acabou multado em 100 mil, e teve o dono e uma mulher presos. Foi só a polícia virar as costas e o ferro-velho reabriu as portas passando a operar novamente…

4ª)

Mendigos, drogados e ladrões invadiram a área central de Campo Grande. A PM e a GCM não deram conta do recado e o local que já estava capengando agora está ‘vindo abaixo’…

5ª)

Senado aprovou o fim da escala 6×1 de trabalho. Pra não ficar de fora Flávio Bolsonaro liberou sua turma para votar, mas já deixou um aviso: “Se ganhar, vai vetar!”.

6ª)

E nosso querido e piscoso rio Miranda está ‘bufando’ de tanta água, já saindo da caixa e invadindo áreas causando desabrigados. Culpado de tudo: gurizinho chamado ‘El Ninho’…

7ª)

Manobra esquisita é essa que impediu que médico feminicida se apresente na primeira audiência. Uma forma de ‘procrastinar’ o processo. Esse tipo de desculpa é mais ‘manjado’ que andar pra frente…

8ª)

A Santa Casa – que deixou de ser aquela mina de dinheiro a céu aberto- agora está ‘exportando’ doentes. Ou o interventor ‘pega firme’ ou vai ficar tudo como era antes no Castelo de Abrantes…

9ª)

Hoje às 20:30 tem futebol dos bons: Flamengo versos Estudiantes da Argentina pela Libertadores em La Plata. Será uma semifinal daquelas…

10ª)

Estudos dizem que o Pantanal Sul-mato-grossense, se continuar indo como está, não vai durar mais 100 anos e virará um deserto árido, sem vida e mais seco que língua de bode…

Chicotadas do dia!

Chefão da corrupção em Sidrolândia tinha a polícia a seus pés, pagava de gasolina para viaturas policiais a aluguel para delegada-adjunta. Era uma espécie de ‘patrão’ para quem deveria estar a serviço de combater o crime. Agora com ele no xilindró a cidade respira aliviada e as apurações prometem mandar mais ‘corruptos’ pra cadeia. Essa cambada de malfeitores merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes do dia!

Rosa Márcia Alves; Lenita Pícolo; Marcelo Mansano; Irineu Bortolas; Tereza de Fátima Contini; Arthur Azevedo Perez; sempre lembrada Marilú Guimarães; Dra. Helena Maria Simionato Moreira; Gilda Vieira Bigaton e Ciro Maeda Filho.

Carnêt Social: a página elegante da cidade…

André Bueno Guimarães: prefeito de Nioaque; Paulo Raf: dono do melhor vinho português do mundo o ‘Casa Alvares’; Eduardo da Fóton Caminhões; Regina Machado: da Log Engenharia; Darlan de Souza da Briato Comércio Médico-hospitalar e Profa. Eugênia Portela.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuui.