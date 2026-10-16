Eventos e obras alteram trânsito neste sábado em Campo Grande

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) orienta os motoristas sobre as interdições programadas para sábado (17), em diferentes regiões de Campo Grande. Os bloqueios são necessários para a realização de festas do Dia das Crianças, eventos religiosos e esportivos, além de obras de esgotamento sanitário. A recomendação é respeitar a sinalização provisória e utilizar as rotas alternativas indicadas.

Na região do Segredo, a Rua Coxim, entre as ruas Araçá, Dona Teresa Cristina, Cotinga e Cotoxo, ficará interditada das 7h às 20h para uma festa do Dia das Crianças. Os motoristas poderão utilizar a Rua Araçá e a Avenida Coronel Antonino como rotas alternativas.

No Imbirussu, a Avenida Amélio Carvalho Baís, nº 1776, entre as ruas Lico Barcelos e José Garcia Veloso, terá interdição das 6h às 23h59 para um evento religioso. Como alternativa, os condutores poderão utilizar as ruas Lico Barcelos e José Garcia Veloso.

Na região do Prosa, a Rua Marquês de Leão, nº 652, entre as ruas Ipitanga e Arapiranga, ficará interditada das 13h às 18h para uma festa do Dia das Crianças. As ruas Ipitanga e Arapiranga serão as opções de desvio.

No Anhanduizinho, três interdições estão programadas para sábado. A Rua Manoel Marcelino Rodrigues, entre as ruas Anselmo Selingardi e Leopoldina de Queiroz Maia, ficará bloqueada das 15h às 23h para uma festa do Dia das Crianças. A Rua Dona Carlota, entre as ruas Anhanguera e 9 de Julho, terá interdição das 15h às 18h, também para uma comemoração. Já a Rua José Zurutuza, nº 100, entre as ruas Reginaldo Moura e Leopoldina de Queiroz Maia, ficará interditada das 14h às 18h pelo mesmo motivo. As rotas alternativas serão as vias próximas indicadas para cada trecho.

Na região do Bandeira, a Rua Júlia Pereira de Souza, entre as ruas Madre Estanislau Pannatier e Elvira Pacheco Sampaio, terá interdição das 10h às 20h para um evento esportivo. Os motoristas poderão utilizar as ruas Madre Estanislau Pannatier e Elvira Pacheco Sampaio.

No Centro, a Avenida Afonso Pena, em frente à Vila Morena, terá sinalização de contrafluxo das 16h às 19h para a realização de uma corrida. O acesso local permanecerá livre.

Também na região do Bandeira, a Avenida Primeiro de Maio, entre a Rua Aluízio de Azevedo e a Avenida Eduardo Elias Zahran, terá interdição das 7h30 às 17h para obras de esgotamento sanitário. O serviço começou na quinta-feira (15) e termina no sábado (17). As rotas alternativas são as ruas Clóvis Beviláqua e Júlio Dantas.

A Agetran orienta os motoristas a redobrar a atenção ao trafegar nas proximidades dos bloqueios e, sempre que possível, programar os deslocamentos com antecedência.

Resumo das interdições

Sábado (17/10)

Rua Coxim, entre as ruas Araçá, Dona Teresa Cristina, Cotinga e Cotoxo — Segredo

Horário: das 7h às 20h.

Motivo: festa do Dia das Crianças.

Rotas alternativas: Rua Araçá e Avenida Coronel Antonino.

Avenida Amélio Carvalho Baís, nº 1776, entre as ruas Lico Barcelos e José Garcia Veloso — Imbirussu

Horário: das 6h às 23h59.

Motivo: evento religioso.

Rotas alternativas: ruas Lico Barcelos e José Garcia Veloso.

Rua Marquês de Leão, nº 652, entre as ruas Ipitanga e Arapiranga — Prosa

Horário: das 13h às 18h.

Motivo: festa do Dia das Crianças.

Rotas alternativas: ruas Ipitanga e Arapiranga.

Rua Manoel Marcelino Rodrigues, entre as ruas Anselmo Selingardi e Leopoldina de Queiroz Maia — Anhanduizinho

Horário: das 15h às 23h.

Motivo: festa do Dia das Crianças.

Rotas alternativas: ruas Anselmo Selingardi e Leopoldina de Queiroz Maia.

Rua Júlia Pereira de Souza, entre as ruas Madre Estanislau Pannatier e Elvira Pacheco Sampaio — Bandeira

Horário: das 10h às 20h.

Motivo: evento esportivo.

Rotas alternativas: ruas Madre Estanislau Pannatier e Elvira Pacheco Sampaio.

Avenida Afonso Pena, em frente à Vila Morena — Centro

Horário: das 16h às 19h.

Motivo: corrida.

Alteração: sinalização de contrafluxo.

Acesso local: livre.

Rua Dona Carlota, entre as ruas Anhanguera e 9 de Julho — Anhanduizinho

Horário: das 15h às 18h.

Motivo: festa do Dia das Crianças.

Rotas alternativas: ruas Anhanguera e 9 de Julho.

Rua José Zurutuza, nº 100, entre as ruas Reginaldo Moura e Leopoldina de Queiroz Maia — Anhanduizinho

Horário: das 14h às 18h.

Motivo: festa do Dia das Crianças.

Rotas alternativas: ruas Reginaldo Moura e Leopoldina de Queiroz Maia.

Avenida Primeiro de Maio, entre a Rua Aluízio de Azevedo e a Avenida Eduardo Elias Zahran — Bandeira