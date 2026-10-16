Eventos e obras alteram trânsito neste sábado em Campo Grande

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) orienta os motoristas sobre as interdições programadas para sábado (17), em diferentes regiões de Campo Grande. Os bloqueios são necessários para a realização de festas do Dia das Crianças, eventos religiosos e esportivos, além de obras de esgotamento sanitário. A recomendação é respeitar a sinalização provisória e utilizar as rotas alternativas indicadas.
Na região do Segredo, a Rua Coxim, entre as ruas Araçá, Dona Teresa Cristina, Cotinga e Cotoxo, ficará interditada das 7h às 20h para uma festa do Dia das Crianças. Os motoristas poderão utilizar a Rua Araçá e a Avenida Coronel Antonino como rotas alternativas.
No Imbirussu, a Avenida Amélio Carvalho Baís, nº 1776, entre as ruas Lico Barcelos e José Garcia Veloso, terá interdição das 6h às 23h59 para um evento religioso. Como alternativa, os condutores poderão utilizar as ruas Lico Barcelos e José Garcia Veloso.
Na região do Prosa, a Rua Marquês de Leão, nº 652, entre as ruas Ipitanga e Arapiranga, ficará interditada das 13h às 18h para uma festa do Dia das Crianças. As ruas Ipitanga e Arapiranga serão as opções de desvio.
No Anhanduizinho, três interdições estão programadas para sábado. A Rua Manoel Marcelino Rodrigues, entre as ruas Anselmo Selingardi e Leopoldina de Queiroz Maia, ficará bloqueada das 15h às 23h para uma festa do Dia das Crianças. A Rua Dona Carlota, entre as ruas Anhanguera e 9 de Julho, terá interdição das 15h às 18h, também para uma comemoração. Já a Rua José Zurutuza, nº 100, entre as ruas Reginaldo Moura e Leopoldina de Queiroz Maia, ficará interditada das 14h às 18h pelo mesmo motivo. As rotas alternativas serão as vias próximas indicadas para cada trecho.
Na região do Bandeira, a Rua Júlia Pereira de Souza, entre as ruas Madre Estanislau Pannatier e Elvira Pacheco Sampaio, terá interdição das 10h às 20h para um evento esportivo. Os motoristas poderão utilizar as ruas Madre Estanislau Pannatier e Elvira Pacheco Sampaio.
No Centro, a Avenida Afonso Pena, em frente à Vila Morena, terá sinalização de contrafluxo das 16h às 19h para a realização de uma corrida. O acesso local permanecerá livre.
Também na região do Bandeira, a Avenida Primeiro de Maio, entre a Rua Aluízio de Azevedo e a Avenida Eduardo Elias Zahran, terá interdição das 7h30 às 17h para obras de esgotamento sanitário. O serviço começou na quinta-feira (15) e termina no sábado (17). As rotas alternativas são as ruas Clóvis Beviláqua e Júlio Dantas.
A Agetran orienta os motoristas a redobrar a atenção ao trafegar nas proximidades dos bloqueios e, sempre que possível, programar os deslocamentos com antecedência.
Resumo das interdições
Sábado (17/10)
Rua Coxim, entre as ruas Araçá, Dona Teresa Cristina, Cotinga e Cotoxo — Segredo
- Horário: das 7h às 20h.
- Motivo: festa do Dia das Crianças.
- Rotas alternativas: Rua Araçá e Avenida Coronel Antonino.
Avenida Amélio Carvalho Baís, nº 1776, entre as ruas Lico Barcelos e José Garcia Veloso — Imbirussu
- Horário: das 6h às 23h59.
- Motivo: evento religioso.
- Rotas alternativas: ruas Lico Barcelos e José Garcia Veloso.
Rua Marquês de Leão, nº 652, entre as ruas Ipitanga e Arapiranga — Prosa
- Horário: das 13h às 18h.
- Motivo: festa do Dia das Crianças.
- Rotas alternativas: ruas Ipitanga e Arapiranga.
Rua Manoel Marcelino Rodrigues, entre as ruas Anselmo Selingardi e Leopoldina de Queiroz Maia — Anhanduizinho
- Horário: das 15h às 23h.
- Motivo: festa do Dia das Crianças.
- Rotas alternativas: ruas Anselmo Selingardi e Leopoldina de Queiroz Maia.
Rua Júlia Pereira de Souza, entre as ruas Madre Estanislau Pannatier e Elvira Pacheco Sampaio — Bandeira
- Horário: das 10h às 20h.
- Motivo: evento esportivo.
- Rotas alternativas: ruas Madre Estanislau Pannatier e Elvira Pacheco Sampaio.
Avenida Afonso Pena, em frente à Vila Morena — Centro
- Horário: das 16h às 19h.
- Motivo: corrida.
- Alteração: sinalização de contrafluxo.
- Acesso local: livre.
Rua Dona Carlota, entre as ruas Anhanguera e 9 de Julho — Anhanduizinho
- Horário: das 15h às 18h.
- Motivo: festa do Dia das Crianças.
- Rotas alternativas: ruas Anhanguera e 9 de Julho.
Rua José Zurutuza, nº 100, entre as ruas Reginaldo Moura e Leopoldina de Queiroz Maia — Anhanduizinho
- Horário: das 14h às 18h.
- Motivo: festa do Dia das Crianças.
- Rotas alternativas: ruas Reginaldo Moura e Leopoldina de Queiroz Maia.
Avenida Primeiro de Maio, entre a Rua Aluízio de Azevedo e a Avenida Eduardo Elias Zahran — Bandeira
- Horário: das 7h30 às 17h.
- Motivo: obras de esgotamento sanitário.
- Rotas alternativas: ruas Clóvis Beviláqua e Júlio Dantas.