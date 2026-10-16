Moto com placa retrátil leva jovem ao xilindró em MS

Denúncia de manobras perigosas levou a Polícia Militar até o motociclista

Uma denúncia de manobras perigosas levou a Polícia Militar até um jovem de 20 anos, na tarde de quinta-feira (15), em Nova Andradina, em MS. O passeio acabou saindo do roteiro quando os policiais resolveram conferir a moto. Na fiscalização, veio a surpresa: a moto tinha um dispositivo capaz de levantar e esconder a placa.

Um verdadeiro truque de mágica sobre duas rodas, mas sem aplausos no final. A engenhoca dificultava a identificação do veículo e a fiscalização de trânsito. Só que, dessa vez, o mecanismo não livrou o motociclista da abordagem policial. O jovem e a motocicleta foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, e as infrações constatadas foram registradas.

A placa até podia sumir, mas a fiscalização apareceu e o caminho terminou no xilindró.