Moto com placa retrátil leva jovem ao xilindró em MS

Denúncia de manobras perigosas levou a Polícia Militar até o motociclista

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Denúncia de manobras perigosas levou a Polícia Militar até o motociclista

Uma denúncia de manobras perigosas levou a Polícia Militar até um jovem de 20 anos, na tarde de quinta-feira (15), em Nova Andradina, em MS. O passeio acabou saindo do roteiro quando os policiais resolveram conferir a moto. Na fiscalização, veio a surpresa: a moto tinha um dispositivo capaz de levantar e esconder a placa.

Um verdadeiro truque de mágica sobre duas rodas, mas sem aplausos no final. A engenhoca dificultava a identificação do veículo e a fiscalização de trânsito. Só que, dessa vez, o mecanismo não livrou o motociclista da abordagem policial. O jovem e a motocicleta foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, e as infrações constatadas foram registradas.

A placa até podia sumir, mas a fiscalização apareceu e o caminho terminou no xilindró.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Há 10 anos o Senar/MS leva saúde para quem cuida do campo

Josimar Palácio - 0
Mais de 77 mil pessoas já foram beneficiadas por ações gratuitas de prevenção, atendimento e formação em Mato Grosso do Sul. Cuidar de quem vive...
Leia mais

Corpo de homem desaparecido é encontrado em Coxim

ANELISE PEREIRA - 0
O corpo de um homem dado como desaparecido desde sábado (10) foi encontrado no Rio Taquiri, em Coxim (MS).  Antônio Sérgio de Lima foi localizado...
Leia mais

Moderno e digital: nova geração de totens do Detran-MS permite parcelar débitos e emitir guias

ANELISE PEREIRA - 0
Em cerca de dez minutos, cidadã consultou a situação de dois veículos e imprimiu as guias; equipamentos começaram a ser utilizados em agosto A tecnologia...
Leia mais

ParkTec e Sejuv promovem curso de Empreendedorismo e Inovação; veja como participar 

ANELISE PEREIRA - 0
Jovens a partir de 15 anos podem se inscrever em um workshop gratuito de Empreendedorismo e Inovação, promovido pelo Parque Tecnológico e de Inovação...
Leia mais