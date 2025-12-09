terça-feira, 9/12/2025

Defesa Civil emite alerta de tempestade para Campo Grande

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Defesa Civil Municipal de Campo Grande informa que o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu Alerta Laranja para risco de tempestade na Capital. O aviso meteorológico para risco de tempestade inicia às 8h15 de terça-feira (09) e segue até quarta-feira (10), às 9h.

De acordo com o INMET, estão previstas chuvas com volume entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, acompanhadas de ventos intensos e granizo. Há risco de corte de energia, estrago em plantações, queda de árvores e alagamentos.

A Defesa Civil orienta a população a redobrar os cuidados, especialmente em áreas de risco. É fundamental evitar o trânsito em vias alagadas e procurar abrigo seguro durante tempestades, longe de árvores e redes elétricas.

Em caso de emergências, os seguintes canais estão disponíveis:

Solicitação de serviços e pessoas em situação de rua: 156

Ocorrências relacionadas à rede elétrica: 193

Defesa Civil: 199

A equipe da Defesa Civil está em plantão 24 horas para monitoramento e atendimento à população. Fique atento às atualizações e siga as orientações dos órgãos oficiais.

