quinta-feira, 11/09/2025

Defensoria cobra Estado para garantir fornecimento de canabidiol a paciente com fibromialgia

Moradora de Campo Grande precisa do medicamento, que custa cerca de R$ 2 mil por mês, para tratar doença crônica e grave

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Uma mulher de 55 anos, moradora de Campo Grande/MS, aguarda o fornecimento gratuito de medicamento à base de canabidiol para tratar fibromialgia. A decisão judicial favorável foi conquistada com apoio da Defensoria Pública do Estado, mas o governo ainda não cumpriu a sentença, o que motivou novo pedido de cumprimento e possível sequestro de verbas públicas.

Segundo laudo médico, a paciente corre risco de morte caso não utilize o remédio diariamente. Outras alternativas do SUS foram ineficazes. “Negar o tratamento é expor a paciente a sofrimento desnecessário”, afirmou o defensor público Nilton Marcelo de Camargo.

A ação é acompanhada também pelos defensores Arthur Cafure, Francisco Barroso e Hiram Cabrita, que destacam a urgência da intervenção judicial para garantir dignidade à paciente.

A Defensoria reforça que o fornecimento do canabidiol já foi determinado em 2ª Instância, e espera que o Estado cumpra imediatamente a decisão judicial.

CATEGORIAS:
DESTAQUE_TEXTO

Últimas Notícias

Mais notícias

Selvíria decreta luto oficial após morte de jovem em obra

Milton - 0
A Prefeitura de Selvíria decretou luto oficial de um dia e ponto facultativo nesta quarta-feira (10) após a morte de Jeferson Moisés de Souza...
Leia mais

Forças Policiais Capturam Foragido de Santa Catarina em Ponta Porã

Milton - 0
Em uma ação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, um homem foragido da Justiça de Santa Catarina foi preso em Ponta...
Leia mais

FBI procura atirador que matou ativista conservador

Milton - 0
A polícia e agentes federais dos Estados Unidos realizam uma caçada intensa para capturar o atirador responsável pela morte do ativista conservador Charlie Kirk,...
Leia mais

Diretoria do PSD-MS avalia cenário político nacional e regional

Milton - 0
O grupo com a presença do presidente do PSD/MS, senador Nelsinho Trad, do vice-governador Barbosinha, deputado estadual, Pedrossian Neto, da prefeita de Douradina, Nair...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia