Defensoria cobra Estado para garantir fornecimento de canabidiol a paciente com fibromialgia

Uma mulher de 55 anos, moradora de Campo Grande/MS, aguarda o fornecimento gratuito de medicamento à base de canabidiol para tratar fibromialgia. A decisão judicial favorável foi conquistada com apoio da Defensoria Pública do Estado, mas o governo ainda não cumpriu a sentença, o que motivou novo pedido de cumprimento e possível sequestro de verbas públicas.

Segundo laudo médico, a paciente corre risco de morte caso não utilize o remédio diariamente. Outras alternativas do SUS foram ineficazes. “Negar o tratamento é expor a paciente a sofrimento desnecessário”, afirmou o defensor público Nilton Marcelo de Camargo.

A ação é acompanhada também pelos defensores Arthur Cafure, Francisco Barroso e Hiram Cabrita, que destacam a urgência da intervenção judicial para garantir dignidade à paciente.

A Defensoria reforça que o fornecimento do canabidiol já foi determinado em 2ª Instância, e espera que o Estado cumpra imediatamente a decisão judicial.