Daiane Muniz é convocada para apitar a Copa América Feminina

Após enfrentar críticas enquanto atuava no VAR, a árbitra sul-mato-grossense Daiane Muniz supera obstáculos e recebe convocação para a Copa América Feminina, que acontecerá no Equador ainda este ano. Com atuações destacadas nas Séries B e C do Campeonato Brasileiro, Daiane tem mostrado evolução e dedicação na arbitragem, conquistando espaço importante no cenário nacional e internacional.

Ela considera a convocação um marco em sua carreira, comparando a sensação a vestir a camisa da seleção brasileira. Já com experiência como árbitra assistente de vídeo pela FIFA, Daiane reforça a presença feminina na arbitragem em grandes torneios.

A Copa América Feminina será uma oportunidade para ela mostrar todo seu talento e representar o Brasil em uma competição da Conmebol.