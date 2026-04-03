Criminoso morre após trocar tiros com a PM

Suspeito era foragido da Justiça e tinha histórico de crimes em Três Lagoas

Milton
Publicado por Milton
Foto: Eliton Chaves

Vítima tinha passagens por roubo, tráfico e furto

Um homem de 45 anos morreu na quinta-feira (2) durante uma abordagem da Força Tática da Polícia Militar no bairro Jupiá, em Três Lagoas. O confronto aconteceu em uma abordagem de rotina e o suspeito foi baleado pela equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar. Ele foi socorrido pela própria equipe até o Hospital Auxiliadora, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

A vítima era foragida da Justiça, tinha ligação com facções criminosas e possuía diversas passagens por tráfico de drogas, roubo, furto e receptação. Há suspeita de envolvimento dele em um furto ocorrido na quarta-feira (1º) na cidade, reforçando seu histórico criminal.

O caso segue sob investigação policial.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Destilaria de Etanol de Milho é Implantada em Jaraguari

Milton - 0
Usina promete gerar empregos e fortalecer região Na tarde desta segunda-feira, 30, o vereador Lucas Tonet, acompanhado do prefeito Cláudio Ferreira da Silva e do...
Leia mais

Forte ação contra o tráfico fortalece o agro em MS

Milton - 0
Operação conjunta apreende drogas e protege o setor agropecuário na fronteira A PMMS, em parceria com a Receita Federal e o MAPA, desarticulou um esquema...
Leia mais

PM recupera veículo furtado em Coxim

Milton - 0
Suspeito confessou crime e foi encaminhado à delegacia A Polícia Militar de Coxim recuperou nesta quinta-feira (2) um veículo furtado durante patrulhamento na Vila Taquari...
Leia mais

PL filia cinco deputados e passa a ter a maior bancada da Assembleia Legislativa de MS

Josimar Palácio - 0
Reinaldo destaca o compromisso feito com Jair Bolsonaro: fortalecer o partido e vencer as eleições O Partido Liberal (PL) passou a ter a maior bancada...
Leia mais