Criminoso morre após trocar tiros com a PM

Vítima tinha passagens por roubo, tráfico e furto

Um homem de 45 anos morreu na quinta-feira (2) durante uma abordagem da Força Tática da Polícia Militar no bairro Jupiá, em Três Lagoas. O confronto aconteceu em uma abordagem de rotina e o suspeito foi baleado pela equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar. Ele foi socorrido pela própria equipe até o Hospital Auxiliadora, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

A vítima era foragida da Justiça, tinha ligação com facções criminosas e possuía diversas passagens por tráfico de drogas, roubo, furto e receptação. Há suspeita de envolvimento dele em um furto ocorrido na quarta-feira (1º) na cidade, reforçando seu histórico criminal.

O caso segue sob investigação policial.