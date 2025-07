COSTA RICA: Mutirão de limpeza mobiliza contra o mosquito da dengue

A Prefeitura de Costa Rica, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e do Departamento de Controle de Vetores, lançou um Mutirão de Limpeza para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya, zika e febre amarela urbana. A ação conta com o apoio do Projeto Florestinha e dos Agentes Comunitários de Saúde.



O prefeito de Costa Rica, delegado Cleverson Alves dos Santos reforça que a participação ativa da população é essencial para o sucesso do mutirão e para a saúde coletiva. “O poder público faz sua parte, mas sem a colaboração dos moradores não conseguiremos eliminar os focos do mosquito,” afirmou.



Durante o mutirão, são distribuídos panfletos informativos que alertam sobre a importância de eliminar criadouros do mosquito, como recipientes que acumulam água parada. A iniciativa reforça o papel fundamental da comunidade na prevenção dessas doenças.



Para facilitar o descarte correto, uma caçamba está disponível na praça Angelina Gonçalves Martins, no bairro Novo Horizonte, até o dia 8 de julho, onde foi iniciado o Mutirão. Nela, os moradores podem depositar entulhos que acumulam água, como pneus, garrafas, vasos e lonas. Após essa data, a caçamba será transferida para outro bairro.



É importante destacar os tipos de lixo permitidos e proibidos no mutirão. São aceitos materiais que possam reter água — pneus, folhas secas e entulhos — enquanto podas recentes, lixo doméstico e eletrônicos não devem ser descartados nesse local.



A presença do personagem do mosquito Aedes aegypti, caracterizado especialmente para as visitas domiciliares, traz um tom lúdico à ação, atraindo a atenção dos cidadãos e facilitando a disseminação das informações.



O secretário municipal de Saúde, Daniel Rayckson Lemos Santos também enfatiza que além das ações rotineiras, esse mutirão é uma estratégia importante para reduzir os casos de arboviroses na cidade. “Cada cidadão que se engaja ajuda a proteger sua família e toda a comunidade,” destacou.



Com essa mobilização conjunta entre governo e população, Costa Rica busca garantir um ambiente mais seguro e saudável para todos, combatendo efetivamente a proliferação do Aedes aegypti. Participe você também!