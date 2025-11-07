Corumbá recebe seu primeiro torneio oficial de futebol de mesa

Corumbá vai sediar, pela primeira vez, um campeonato oficial de futebol de mesa. O 1º Torneio Aberto acontecerá no dia 6 de dezembro, no Poliesportivo Nação Guató, e é organizado pela Federação de Futebol de Mesa de Mato Grosso do Sul (Fefumems).

Segundo o presidente da Fefumems, Hélder Rafael, o evento segue todas as diretrizes da entidade, garantindo caráter oficial ao torneio. A competição será disputada na modalidade Dadinho, uma das quatro regras oficiais do esporte, que utiliza uma pequena bola em formato de cubo.

O torneio terá categoria adulta, a partir de 16 anos. Todos os participantes receberão medalhas, e o campeão ganhará troféu. As inscrições são gratuitas, mas limitadas, podendo ser feitas pelo link disponibilizado pela organização.