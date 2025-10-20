CORUMBÁ: Prefeitura fará novo portal de entrada, mineradora e terceirizada assumem suporte

O prefeito Dr. Gabriel Alves de Oliveira se reuniu na manhã desta segunda-feira, 20 de outubro, com representantes da mineradora LHG e da empresa terceirizada responsável pelo caminhão envolvido na colisão contra o Portal de Entrada de Corumbá, ocorrida na noite de sábado, 18.

Ficou definido que tanto a mineradora quanto a terceirizada prestarão todo o suporte necessário às ações decorrentes do incidente. De acordo com a mineradora, a carreta se desprendeu do cavalo mecânico e colidiu com a estrutura do Portal. Não houve feridos, apenas danos materiais.

Ainda na manhã de hoje, acompanhado de técnicos da Prefeitura, o chefe do Executivo corumbaense esteve no Portal para verificar a situação do monumento.

Dr. Gabriel antecipou que a Prefeitura fará a modernização do Portal de Entrada da cidade. Ele informou que o município possui um projeto básico para a construção de um novo portal, já cadastrado no sistema do Governo Federal para captação de recursos. O objetivo é modernizar o acesso à cidade com uma estrutura mais segura, com melhoria no tráfego, e que valorize Corumbá e melhore a experiência de quem chega ao município.

Também participaram da reunião Fábio Barbosa (gerente de Logística da LHG), Kelver Lino (coordenador de Meio Ambiente da LHG) e Cecílio Neto (responsável pela empresa terceirizada de transporte de cargas), além dos secretários Nilson dos Santos Pedroso (Governo e Gestão Estratégica), Jossiely Godoi da Silva (Infraestrutura e Serviços Públicos), Josileia Marques (adjunta de Governo e Gestão Estratégica), Roberto Lins (procurador-geral), Silvanei Barbosa Coelho (superintendente da Defesa Civil) e Ricardo Cândia (superintendente de Serviços Públicos).